🔴 Once Caldas vs Cali por Liga Colombiana 2026-2: transmisión EN VIVO y minuto a minuto del partido

🔴 EN VIVO Once caldas vs Cali por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

Ambos planteles llegan con nueve puntos y buscan una victoria que les permita acercarse al grupo de los ocho.

Once Caldas recibe este domingo al Deportivo Cali en el estadio Palogrande, en uno de los partidos de la décima jornada de la Liga Colombiana 2026-ll a las 6:10 PM hora colombiana. Ambos equipos suman nueve puntos y se encuentran en la zona media de la clasificación.

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Once Caldas quiere hacerse fuerte

El conjunto de Manizales buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y continuar con su objetivo de meterse entre los ocho mejores.

Cali busca dar el golpe

Deportivo Cali llega con la misma cantidad de puntos y también necesita ganar para escalar posiciones. El conjunto azucarero tendrá un reto importante ante un rival al que no ha podido vencer en sus últimos enfrentamientos, con tres derrotas y dos empates en los cinco duelos más recientes.

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