James Rodríguez y la arenga como capitán en Nacional: se conoció video previo a tiunfo ante Junior

James Rodríguez ya ha jugado cuatro partidos para Atlético Nacional y ha podido aportar directamente en dos goles. Sin embargo, ante Junior fue su primer encuentro como titular y para sorpresa de muchos, salió con el brazalete de capitán.

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Se puede decir que fue uno de los mejores partidos del cucuteño en varios meses, pues brilló aportando la asistencia para el segundo gol, marcado por Andrés Román, y también participó en las otras dos anotaciones cobranddo el balón parado de cada uno.

El ‘23′ actuó 74 minutos y luego le dio paso a Juan Manuel Zapata. Terminó con una calificación de 7.5 para Sofascore, teniendo como estadísticas principales su precisión de los pases de 98%, 4 pases clave, 1 gran acción creada y 3 duelos ganados.

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La arenga de James Rodríguez como capitán

Unas horas después del triunfo de Nacional 3-1 ante Junior, se conoció un video del momento de la arenga de James Rodríguez como capitán. El volante de 35 años reunió a sus compañeros y dio un mensaje con tono alto invitándolos a que lucharan por sus compañeros, así como manifestó que era una oportunidad de triunfo que no se podía dejar pasar.

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“Chicos, es una linda chance hoy. Vamos a no dejarla pasar”, inició diciendo el cucuteño. “Miren el que ustedes tienen ahí al lado. Mírense. Todos son buenos, pero mátese por él y corra por él, porque aquí tenemos que ir juntos y no vamos a pasar esta chance hoy”, añadió.

“Hoy vamos a ganar bien, muchachos. Éxitos para todos y vamos a darle con todo”, dijo momentos antes de salir a la cancha.

Este video tuvo múltiples reacciones, en su mayoría positivas por parte de hinchas del Verdolaga, que destacaron la pasión de un jugador que, a pesar de haber tenido mucho éxito en su carrera, sigue entregándose y busca seguir ganando.

Nacional, camino a cuadrangulares y cerca de Libertadores

El equipo antioqueño es el de mejor rendimiento en el campeonato, pues con dos partidos aplazados, cuenta con 22 puntos. Ha ganado 7, empató 1 y perdió 2, pero es un balance que los deja cada vez más cerca de ganarse el cupo a cuadrangulares.

Asimismo, está muy cerca de asegurar su boleto a la fase previa de la Copa Libertadores 2027 mediante la vía de la reclasificación, pues cuenta con 77 puntos, con una diferencia de casi 20 respecto al segundo que es América. Sin embargo, el conjunto antioqueño buscará su cupo directo a la fase de grupos del torneo internacional, pero para eso deberá ser campeón de la Liga.

El próximo partido de Nacional será contra Deportes Tolima el miércoles 7 de octubre desde las 8:20 p.m. en el Atanasio Girardot, en un juego válido por la fecha 9.