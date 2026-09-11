Precio del dólar en Colombia HOY 11 de septiembre 2026: la divisa internacional se recupera

El dólar estadounidense es la principal moneda en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos, entre los que se encuentran el oro, el carbón, las flores, el café y el petróleo. Por tal motivo, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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Dólar HOY

El dólar inició la jornada de este viernes 11 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.101 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 10 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el peso colombiano.

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Dólar Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Revise las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C: Compran a $3.180 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.180 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.20 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.20 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.200 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.170 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.170 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Debido a la fuerte variación del dólar frente al peso colombiano registrada desde hace varios días, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. Sin embargo, no significa que no se estén llevando a cabo operaciones cambiarias en la ciudad.

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Precio euro

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.579,60 pesos colombianos. Frente al reporte anterior, la divisa registró una baja de $24,33 pesos colombiano, lo que representa una variación del -0.68%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.227,78 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró una baja de $15,93 pesos, equivalente al -0,71%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 98,90 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un decrecimiento del 3,49%. Para esta jornada, se espera que alcance un precio máximo de 104,46 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 98,53 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 104,95 dólares, lo que representa una baja del 2,49% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 109,62 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 103,51 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este 10 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 79.011,4 dólares, lo que representa una variación de 1.603,9 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 2,07%.

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