Presupuesto 2027: Gobierno destaca “ambiente positivo” con las comisiones económicas

El Gobierno Nacional calificó como positiva la reunión con los coordinadores y ponentes de las comisiones económicas del Congreso, en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó el ambiente del encuentro y aseguró que existe disposición para avanzar en la discusión de la iniciativa.

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“Creo que el ambiente de hoy fue muy positivo. Me parece que ellos entendieron que tenemos que trabajar mucho durante este trimestre”.

El jefe de la cartera económica señaló además que los congresistas comprenden la necesidad de ajustar el gasto público y ordenar las finanzas del Estado.

“Creo que entienden con claridad la necesidad de hacer un ajuste en el gasto público y poner en orden las finanzas públicas”.

Frente al monto del presupuesto, Gómez Martínez confirmó que el Gobierno mantiene su propuesta cercana a los $635 billones y recordó que será el Congreso el encargado de definir su aprobación.

“Nosotros nos mantenemos en el monto. Obviamente, esto es una potestad del Gobierno, que presenta y el Congreso decide”.

El ministro agregó que la discusión deberá quedar definida antes del próximo 14 de octubre, fecha límite para la aprobación del proyecto.

En el encuentro también se abordaron las necesidades de recursos para atender las zonas afectadas por la emergencia reciente. El ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno cuenta con recursos para avanzar en la reconstrucción y apoyar a los damnificados, aunque advirtió que el proceso podría extenderse por alrededor de diez años.

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La discusión del Presupuesto General de la Nación continuará ahora en las comisiones económicas del Congreso, donde Gobierno y parlamentarios deberán avanzar en acuerdos sobre el gasto público y las finanzas del Estado.

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