Pagar una matrícula o impuestos ahora sería más fácil: PSE permitirá pagos de alto valor

La plataforma de Pagos Seguros en Línea (PSE) se vuelve más flexible para hacer transacciones, por un cambio que anunció ACH, la empresa que maneja PSE. Ahora las personas que deban pagar un semestre universitario, el impuesto predial o comprar un electrodoméstico de alto valor ahora puede hacerlo en una sola operación a través de la plataforma, sin necesidad de fraccionar el monto o recurrir a otro medio de pago.

PSE es un sistema de pago electrónico en Colombia que permite a las personas realizar compras o pagos por internet debitando el dinero directamente de sus cuentas de ahorros, corrientes o depósitos electrónicos en su propia entidad financiera.

La posibilidad es importante debido al incremento del uso de medios digitales para realizar sus pagos en el país. Y es que de acuerdo con Mastercard el 89 % de los consumidores ya se consideran usuarios digitales.

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¿Cuáles son los cambios?

Esta posibilidad está dirigida tanto a personas como a empresas. Para los hogares, significa poder pagar de una sola vez obligaciones y compras de alto costo que antes podían requerir varias operaciones. Para las empresas, facilita pagos relacionados con actividades comerciales, recaudos, servicios especializados y adquisiciones de mayor cuantía.

“La gran ventaja para el usuario es la conveniencia: al poder cubrir el valor total de una compra o trámite en una única transacción, se eliminan procesos engorrosos como dividir el pago en varias operaciones, recurrir a otro medio de pago o buscar formas alternativas de completar el monto. El resultado es una experiencia más ágil, con menos pasos, menor margen de error y confirmación inmediata de toda la operación” afirma Luis Alberto Fernández Pulido, Vicepresidente de Operaciones y Tecnología de ACH Colombia.

ACH Colombia señala que las operaciones de alto valor mantienen los mecanismos de seguridad de PSE. Cada transacción es autenticada directamente mediante la entidad financiera del usuario, siguiendo los protocolos establecidos por cada banco.

Además, el comercio no tiene acceso a la información financiera sensible del usuario y existen mecanismos de validación y monitoreo para reforzar la protección de las operaciones.

¿Cuál es el monto límite para los pagos?

Los límites de pago no son iguales para todos los usuarios ni comercios; estos dependen de factores como si se trata de una persona natural o jurídica y, principalmente, de la actividad económica del comercio.

Esto permite que sectores donde son habituales los pagos elevados, como las grandes superficies, el pago de impuestos o la compra de bienes durables, puedan manejar rangos de transacción más amplios.