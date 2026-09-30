Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’, llegó a un acuerdo de reparación con el Distrito por $467 millones

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, reapareció durante una audiencia de reparación realizada mientras permanece privada de la libertad en la cárcel Picaleña de Ibagué. En la diligencia se formalizó un acuerdo con TransMilenio para reparar los daños ocasionados durante los hechos registrados en noviembre de 2019.

Como parte del acuerdo, la influenciadora realizó un pago de $100 millones y asumió el compromiso de cubrir el valor restante de la reparación mediante la elaboración de contenidos audiovisuales destinados a promover el cuidado del sistema de transporte y el ingreso legal a las estaciones.

Los hechos por los que se estableció esta reparación ocurrieron en noviembre de 2019, cuando Barrera ingresó a una estación de TransMilenio ubicada en el sur de Bogotá y causó daños utilizando un martillo.

Durante la audiencia, el apoderado de TransMilenio explicó que el Comité de Conciliación de la empresa aprobó el acuerdo alcanzado con la defensa de Epa Colombia. Según explicó, la fórmula contempla no solamente una compensación económica, sino también una estrategia de pedagogía dirigida a los usuarios del sistema.

El abogado señaló que la propuesta busca convertir parte de la obligación económica pendiente en una actividad que tenga un impacto en la cultura ciudadana. La idea, según explicó, es que Barrera participe en contenidos que ayuden a prevenir comportamientos que puedan afectar las estaciones y buses de TransMilenio.

Dentro del acuerdo quedó contemplada la realización de 55 videos, con los que se pretende promover el respeto por la infraestructura del sistema, el cuidado de los espacios públicos y el cumplimiento de las normas para acceder al servicio.

El representante de TransMilenio explicó que estos contenidos fueron incorporados como parte de la reparación debido a que pueden ser cuantificados y verificados como una obligación dentro del acuerdo.

De esta manera, el acuerdo combina un componente económico con una obligación de carácter pedagógico. El propósito es que parte de los recursos que inicialmente tendrían que destinarse exclusivamente al pago de los daños se traduzca en una campaña de concientización para los usuarios del sistema de transporte masivo de Bogotá.

La audiencia permitió formalizar esta fórmula de reparación mientras Epa Colombia permanece recluida en la cárcel Picaleña, en Ibagué, en cumplimiento de la decisión judicial relacionada con los hechos ocurridos en 2019.