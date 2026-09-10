Aerolínea estadounidense de bajo costo Frontier Airlines aterriza en Colombia con tres rutas

La aerolínea estadounidense de bajo costo Frontier Airlines llega a Colombia y desde diciembre tendrá rutas entre Orlando y Bogotá, Medellín y Cartagena, incorporando 14 nuevas frecuencias semanales a la conectividad aérea entre ambos países.

“La llegada de Frontier a Colombia significa más que nuevas rutas: significa más posibilidades para que viajeros, empresarios e inversionistas se encuentren con nuestro país. Cada nueva conexión abre una puerta al turismo, al comercio y a nuevas oportunidades para los colombianos”, aseguró el ministro de Comercio, Mauricio Gómez.

Por su parte, Daniel Camejo, vicepresidente de Frontier Airlines, afirmó que esta es su primera incursión en Suramérica. “Colombia es un mercado estratégico y esto es apenas el comienzo de lo que queremos construir y desarrollar aquí”, afirmó.

Desde Orlando, los viajeros colombianos podrán conectar además con más de 50 destinos en el Caribe

Los vuelos entre Colombia y EE. UU.

Con la incorporación de Frontier, Estados Unidos continúa fortaleciendo su posición como el mercado con mayor conectividad aérea con Colombia. Actualmente registra 350 frecuencias semanales y más de 61.700 sillas disponibles hacia 12 ciudades estadounidenses, consolidándose como un mercado estratégico para el turismo y los negocios entre ambos países.