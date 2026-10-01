Colfecar alerta por violencia en las carreteras tras 158 vehículos incinerados y 56 asesinatos

La inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones del transporte de carga en Colombia. Durante el Congreso de Colfecar, la presidenta del gremio, Nidia Hernández, presentó un balance de seguridad y riesgos del sector de los últimos cuatro años: 158 vehículos fueron incinerados, 56 personas fueron asesinadas y se registraron 86 artefactos explosivos en las vías nacionales, para un total de 273 novedades de seguridad reportadas por el sector.

Según el balance presentado por Colfecar, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Cesar están entre los departamentos con mayores riesgos para el transporte. A esto se suma la extorsión, que, de acuerdo con Hernández, afecta tanto a empresarios como a propietarios de vehículos de carga.

Uno de los datos que más preocupa al gremio es el crecimiento de la presencia de grupos armados. Hernández señaló que entre 2022 y 2026 esta presencia aumentó 90 % y actualmente alcanza 804 municipios. Pues para el sector, esto representa mayores riesgos para conductores y mercancías en las zonas donde estos grupos ejercen control territorial.

Ante este panorama, Colfecar pidió fortalecer las capacidades de seguridad en las carreteras. “Necesitamos recobrar la inteligencia que había entre la Policía y el Ejército, aumentar el pie de fuerza en las carreteras”, señaló Hernández, quien también reclamó acciones preventivas y no únicamente respuestas después de que ocurran los ataques.

La dirigente gremial también cuestionó lo ocurrido con las herramientas de vigilancia durante la administración anterior. Aseguró que la red de cámaras 767 se dejó perder y que la Policía no tiene acceso a esa infraestructura Que había dejado el anterior Gobierno. Por eso, entre las propuestas del sector está recuperar las capacidades de inteligencia, aumentar el número de grupos de reacción y garantizar que la Fuerza Pública cuente con los recursos necesarios para operar en las carreteras.

Hernández, sin embargo, reconoció cambios en la respuesta de las autoridades durante el actual Gobierno. Según explicó, aunque los bloqueos continúan, ahora duran menos y la Fuerza Pública está actuando con mayor rapidez para despejar las vías.

El llamado de Colfecar se da en medio de un escenario en el que la seguridad se mantiene como uno de los principales obstáculos para movilizar mercancías por carretera. El gremio insiste en que la respuesta no puede limitarse a reaccionar frente a los hechos, sino que debe incluir inteligencia, presencia permanente y acciones preventivas en las zonas donde operan los grupos armados.