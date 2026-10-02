MinEnergía reversó aumento de precio de la gasolina de $46 tras orden del presidente De la Espriella
La cartera aseguró que, en adelante, “ninguna decisión que toque el bolsillo se adoptará sin una explicación clara, transparente y pedagógica al país”.
El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, dejó sin efecto el incremento de $46 por galón en el precio de la gasolina corriente que estaba previsto para octubre de 2026. Esta decisión fue adoptada tras una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.
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Según los ministerios, acatan la instrucción presidencial y revierten el aumento de octubre en la gasolina que estaba relacionado con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol. Dicho ajuste se había tramitado como un componente de la fórmula que tendría efectos automáticos sobre el precio al público.
La decisión establece que el incremento no será trasladado a los consumidores, mientras se mantiene el reconocimiento económico a los productores de etanol. Para cubrir esta diferencia, el Gobierno Nacional asumirá $8.300 millones durante octubre como subsidio a los usuarios.
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El Gobierno también confirmó que el ACPM permanecerá sin cambios, manteniendo la medida adoptada en septiembre frente a los efectos del terremoto.
La administración señaló además que buscará una solución permanente frente al incremento del precio internacional del petróleo y sus efectos sobre la gasolina. Además, aseguró que las futuras decisiones que afecten el bolsillo de los ciudadanos deberán contar con una explicación clara y pública.
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