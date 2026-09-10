El precio del brent se aleja de las caídas, sube cerca del 1 %, y supera los 102 dólares

El precio del barril de Brent para entrega en noviembre, que en la apertura de sesión registraba una moderada caída del 0.40 % y se encontraba por debajo de los 101 dólares, subió cerca del 1%, por lo que supera los $102 dólares.

A las 10:45 horas (08:45 GMT), el barril de Brent sube un 0.92 %, y se encuentra en $102,12 dólares, de manera que retoma las alzas por quinta sesión consecutiva.

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Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia de los Estados Unidos, que también cotizaba a la baja en la apertura, con una caída del 0,20 %, y el barril en $95,86 dólares, también se ha dado la vuelta y sube el 0.94 %, por lo que se acerca ya a los $97 dólares, al situarse en 96.95.

Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica este jueves su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo en un momento en que el precio del petróleo supera los 100 dólares por barril, impulsado por el recrudecimiento del conflicto militar entre EE. UU. e Irán.

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El gas natural de Title Transfer Facility (TTF), que también presentaba a primera hora un descuento del 0.99% con el megavatio/hora en $78.46 euros, sube ahora un 0.99 %, alcanzando los $80 euros.

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