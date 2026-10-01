El transporte afronta presione altas por el alza del diésel, salarios y peajes

Mover la carga por carretera en Colombia enfrenta cada vez más presión por el aumento de los costos de operación. Durante el Congreso de Colfecar, la presidenta del gremio, Nidia Hernández, presentó las cifras que, según el sector, explican parte de esta situación: el diésel aumentó 25 %, los salarios más el auxilio de transporte 79 % y los peajes 40 % en los últimos cuatro años.

Estos tres rubros representan cerca del 70 % de la estructura de costos del transporte de carga. Al sumar el costo de capital, la proporción llega al 82 %, de acuerdo con el balance presentado por Colfecar. Para el gremio, estos incrementos terminan presionando los fletes y repercutiendo en el costo de los productos que se movilizan por carretera.

Durante el Congreso, Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, cuestionó que el aumento de los fletes sea atribuido directamente a los transportadores, cuando buena parte de sus costos depende de factores como el combustible, los salarios y los peajes.

Adema, a las presiones económicas se suman problemas en la operación. Hernández aseguró que las empresas han perdido 36 días por las fallas e intermitencias del Registro Nacional de Despachos de Carga, RNDC, plataforma utilizada para reportar los fletes. Según explicó, cuando el sistema presenta fallas, varias operaciones de las empresas quedan paralizadas.

El gremio también presentó un cálculo acumulado de 520 días perdidos por distintos factores, entre ellos bloqueos en las vías, fallas técnicas de la plataforma y restricciones relacionadas con puentes festivos. Hernández reclamó mayor estabilidad para las empresas y cuestionó la carga regulatoria que enfrenta el sector. Como ejemplo, señaló que las tablas de fletes tuvieron 19 actualizaciones durante 2025.

Otro de los problemas identificados por Colfecar es la falta de conductores. La edad promedio de quienes realizan esta labor ronda los 45 años y, según el gremio, el costo de la formación y de obtener la licencia se convierte en una barrera para el ingreso de nuevos trabajadores.

Por eso, entre las medidas propuesta, el gremio pidió al SENA fortalecer la formación de conductores de carga. El vicepresidente Juan Manuel anunció que ya se está concretando una reunión con el nuevo director de la entidad para avanzar en este tipo de programas y atender el problema de relevo generacional.

Asimismo, a estos factores se suma la situación de Buenaventura. Hernández aseguró que los transportadores enfrentan trancones de hasta 25 kilómetros y tiempos cercanos a ocho horas para ingresar o salir de la ciudad, en medio de la congestión de terminales y patios. Pues para Colfecar, resolver estos cuellos de botella es clave para reducir los tiempos de operación y mejorar las condiciones en las que se mueve buena parte de la carga que entra y sale del país, por lo que ponen como primera petición al Gobierno de Abelardo de la Esprella, atender la emergencia e ir teniendo las primeras medidas para acabar con los riesgos operativos en el sector.