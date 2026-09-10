¿Subirá el precio de los carros nuevos en Bogotá tras incremento del ICA? Gremio alerta al Concejo

El gremio de los distribuidores de vehículos - Andemos - alertó que el incremento del ICA, aprobado por el Concejo de Bogotá, puede “trasladarse parcialmente al precio de los vehículos, dificultando el acceso de los ciudadanos a vehículos nuevos”.

Además, las empresas ya evalúan trasladar sus operaciones a otras jurisdicciones.

“Una mayor carga tributaria sobre la comercialización de vehículos puede terminar afectando la inversión, el empleo y, paradójicamente, la propia generación futura de ingresos para la ciudad”, afirmó el gremio.

En este mismo sentido afirmó que “Bogotá necesita ampliar su base empresarial y fortalecer su competitividad, no generar incentivos para que las empresas que han invertido y generado empleo en la ciudad evalúen trasladar sus operaciones a otras jurisdicciones. Una mayor carga tributaria sobre la comercialización de vehículos puede terminar afectando la inversión, el empleo y, paradójicamente, la propia generación futura de ingresos para la ciudad”, señaló Andrés Chaves, presidente de ANDEMOS.

Entre tanto, aseveró que el sector no cuestiona la necesidad de fortalecer las finanzas públicas de Bogotá, pero le piden al Concejo de Bogotá que revise el impacto que esto tendrá.

“Lo que planteamos es que las decisiones tributarias deben considerar su impacto sobre la competitividad, la inversión y la capacidad futura de recaudo. Una política que reduzca la actividad empresarial puede terminar afectando varias fuentes de ingresos que hoy genera el sector para la ciudad”, remató Chaves.