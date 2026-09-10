Expiden decreto que saca a representantes en juntas de cámaras de comercio nombrados por Petro

El Ministerio de Comercio expidió el decreto 1369 con el que da por terminadas las designaciones de los representantes del Gobierno Nacional en las juntas directivas de las cámaras de comercio que fueron nombrados por el gobierno pasado.

“Que el 7 de agosto de 2026 se inició un nuevo período constitucional de gobierno y, en consecuencia, corresponde al Gobierno Nacional definir y ejecutar la política gubernamental en materia de comercio, industria y turismo, de desarrollo empresarial y de fortalecimiento de la actividad mercantil en las regiones”, se lee en el decreto.

El decreto señala que la terminación de esos nombramientos no comporta juicio alguno sobre la idoneidad, la gestión o la conducta de las personas designadas, ni constituye sanción de ninguna naturaleza.

A partir de este decreto, el Gobierno Nacional iniciará el trámite para las nuevas designaciones de sus representantes en las juntas directivas de las cámaras de comercio.

Mientras hacen esas designaciones, las juntas directivas de las cámaras de comercio continuarán sesionando y adoptando decisiones con los miembros restantes.