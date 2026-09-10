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10 sep 2026 Actualizado 18:13

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¿Es momento de comprar acciones en Space X? Alejandro Cardona dio consejos de inversión

Con el seminario Creando Riqueza, conozca claves para hacer de la manera adecuada inversiones en la bolsa.

¿Es momento de comprar acciones en Space X? Alejandro Cardona dio consejos de inversión

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Alejandro Cardona, empresario y miembro del seminario Creando Riqueza, conversó con 6AM W acerca de los movimientos de la economía mundial, la variación en las acciones de multinacionales como Space X y el comportamiento del petróleo.

Mencionó que las acciones de Space X tienen un buen comportamiento, por lo que es una que se está moviendo en el mercado: la compran y tiene derivados financieros que generan ganancias más rápido.

¿El petróleo volverá a bajar?

Aunque expresó tener algunas dudas sobre el comportamiento del petróleo, señaló que se puede mantener al alza.

“Hay mucho temor de que la inflación salga por encima de lo que se espera. Es momento de ir paso a paso y no de construir un portafolio porque el mercado no está en una zona barata”, dijo.

¿Qué pasa con los bonos del Tesoro de EE.UU.?

Explicó que eso muestra que la economía de Estados Unidos está “sumamente endeudada”, por lo que transmite nerviosismo y hace que el oro y la plata suban.

Escuche el análisis completo aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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