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10 sep 2026 Actualizado 18:47

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Gobierno publicó borrador decreto para revertir limitación de inversión de fondos pensión exterior

Imagen de referencia | Ministro de Hacienda: Foto suministrada / Pesos colombianos calculando impuestos: Getty Images.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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