Capturan a taxista señalado de llevarse equipaje de turista italiano en Cartagena

La rápida reacción de las autoridades permitió esclarecer el caso de un turista italiano que había reportado la pérdida de sus pertenencias durante su estadía en Cartagena.

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El visitante se encontraba en inmediaciones del Castillo de San Felipe cuando se presentó la situación que terminó involucrando a un conductor de servicio público. Según la información conocida por Caracol Radio, el extranjero había dejado parte de su equipaje dentro del vehículo mientras realizaba una diligencia.

Al regresar, el automóvil ya no se encontraba en el lugar. La situación fue reportada a las autoridades y de inmediato comenzaron las labores para establecer quién estaba al frente del vehículo y hacia dónde se había dirigido.

La investigación adelantada por la Policía Metropolitana de Cartagena permitió ubicar al señalado responsable. El hombre fue capturado y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá determinar su situación jurídica.

La recuperación de las pertenencias fue confirmada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien aseguró que el visitante recibió acompañamiento por parte de funcionarios de la Administración Distrital.