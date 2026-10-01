Presidente De la Espriella pidió revertir aumento en precio de la gasolina para octubre

No cayó muy bien el incremento en el precio de la gasolina corriente, que aumentó $46 por galón para el mes de octubre.

Ante esto, el presidente Abelardo de la Espriella citó de manera extraordinaria a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Árboleda para pedirle que revierta el aumento en el precio de la gasolina para octubre de 2026.

El presidente le pidió a la jefe de la cartera revertir la decisión del aumento, mientras buscan soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina.

El mandatario le pidió a la ministra, buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y aterrizarla a las realidades del mercado para buscar una salida al incremento de la gasolina para el décimo mes del año.

Su mensaje fue claro: “Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país”.