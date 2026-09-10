¿Por qué debería abrir un CDT este mes de septiembre? Le presentamos los principales motivos

Conozca por qué es buena alternativa abrir o tener una cuenta CDT para que sus ahorros ganen intereses, sin perder frente a la inflación. Foto Getty Images

Al momento de guardar sus ahorros dentro de una cuenta bancaria, se piensa que es la mejor opción que se puede tomar; sin embargo, en proyecciones futuras no le generará ganancias al permanecer sin actividad económica que impulse su crecimiento.

Es por esto que los expertos recomiendan usar un Certificado de Depósito a Término (CDT), que es una herramienta que le permite ingresar cierto monto de dinero que usted destine, para que una entidad bancaria le devuelva esa misma suma en un lapso de tiempo con nuevos intereses bajo una tasa de interés fija que se establezca en el momento.

Le comentamos porque el mes de septiembre es un mes clave para iniciar con sus ahorros dentro de un CDT. Foto Getty Images / Doucefleur Ampliar Le comentamos porque el mes de septiembre es un mes clave para iniciar con sus ahorros dentro de un CDT. Foto Getty Images / Doucefleur Cerrar

¿Por qué es el mejor momento para abrir o cambiarse a un CDT?

Según un reporte realizado por la Superintendencia Financiera, los saldos en CDT de personas naturales superan a los de usuarios con cuentas de ahorro en un registro de $153 billones contra $130 billones.

Mencionando este dato favor el principal motivo de porque es favorable abrir un CDT es debido a la tasa de interés del Banco de la República que actualmente se sostiene por encima del 12%, convirtiéndose en uno de los niveles más altos en los últimos dos años.

La inflación por su parte ,(que se explica como el ritmo al que suben los precios y se devalúa el dinero guardado), se encuentra en el 6,24% tras el mes de agosto.

Esto como resultado dará mejores intereses en los ahorros dentro de un CDT que en una cuenta común ya que el rango de perdida por la inflación va a ser mucho menor y el dinero devuelto en un periodo de tiempo será mayor.

“Llevábamos varios años sin ver una diferencia tan amplia entre lo que paga un CDT y lo que se lleva la inflación; esa diferencia es, en la práctica, plata que le queda en el bolsillo al ahorrador”, argumentó Omar Casas, gerente general de Mejor CDT.

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¿Cómo se explica la operabilidad de un CDT?

Si se pone como ejemplo que un CDT supere el 13% de interés, pero la inflación se lleva una parte de ese monto, lo que le queda al usuario es la diferencia entre esas dos variables, explicándose que ese resultado es mucho más amplio actualmente que en periodos anteriores.

Siendo después de la pandemia la última vez que se registró este suceso, llegando a valores del 17%, pero el valor de la inflación no fue el óptimo para aprovechar el contexto al estar sobre el 14%. Por lo que los resultados a favor obtenidos eran evidentemente afectados por este índice.

Caso contrario ocurre hoy en día, donde es favorable el resultado de la inflación con relación a las ganancias obtenidas.

¿Cuántos colombianos usan CDT hoy en día?

Con base en el reporte mencionado por la Superintendencia Financiera, se estima que alrededor de 2,5 millones de colombianos tienen un CDT activo.

Explicando Omar Casas, gerente general de Mejor CDT, que a raíz de esta cifra, como tal, el hecho de que la gente no tenga un CDT no se establece por un problema en el producto, sino que recae en que la gente tiene una percepción meramente errónea.

Debido a que se piensa que estos procesos solamente se inician con capitales grandes o se evitan al pensarse como tramites complicados, algo que limita a los usuarios a empezar con este proyecto.

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¿Por qué no debe de esperar o limitarse al momento de iniciar en un CDT?

Según el Índice de Arrepentimiento Financiero 2026 de MejorCDT, el 76% de los colombianos admite haber perdido grandes oportunidades por exceso de dudas.

Es por esto que la gente no mueve sus ahorros, de modo que dicho monto a futuro se desvaloriza mes a mes por factores como la inflación, por lo que es recomendable el realizar una apertura de un CDT para evitar este fenómeno.

Complementario a esto le explicamos por que septiembre es un buen mas para empezar con un CDT

¿Por qué septiembre es un buen mes para abrir un CDT?

Se establecen dos razones principales para explicar el porque este mes tiene un buen pronostico para que sus ahorros inicien dentro de un CDT y son los siguientes:

El próximo 30 de septiembre el Banco de República realizara una junta directiva en la que se podrá abordar una posible reducción de tasa.

realizara una junta directiva en la que se podrá abordar una posible reducción de tasa. La segunda razón radica en que este mes es el que inicia con la recta final del año, lo que genera que varios usuarios opten por pensar en como finalizar con su capital en diciembre.

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