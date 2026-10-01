“El presidente trata de evitar una turbulencia económica”: Álvaro Younes, experto en hidrocarburos

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El expresidente de la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles y otros Energéticos, Álvaro Younes, experto en el sector de hidrocarburos, estuvo en los micrófonos del Noticiero del Mediodía de Caracol Radio hablando sobre el reversazo del Gobierno en el incremento del precio de la gasolina.

De acuerdo con Younes, la decisión del presidente De la Espriella busca darle un “desahogo” al bolsillo de los colombianos a medida que se busca alguna alternativa que no signifique necesariamente una subida de precios para solucionar los inconvenientes presupuestales.

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“El presidente lo que está es tratando de evitar una turbulencia económica, dejar un espacio, un desahogo para el consumidor de combustible gasolina y esperar a ver si hay un esquema diferente que le permita a los colombianos tener alguna fórmula que no sea solo subir la gasolina”, explicó.

¿El bolsillo de los colombianos aguantaría un nuevo incremento a los combustibles?

Álvaro Younes señaló que es responsabilidad del Gobierno en la coyuntura actual buscar alternativas para llegar a un término “medio” entre subsidios e incrementos que impactan el bolsillo de los colombianos.

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“El aumento de la gasolina está financiando el ACPM. No es una medida justa ni equitativa. Los consumidores colombianos, los 14-15 millones de automotores que consumen gasolina, no pueden seguir subsidiando por un lado el ACPM y teniendo esos aumentos tan altos”, advirtió.

¿Es responsable la decisión de echar para atrás el aumento a la gasolina?

Younes defendió la decisión de Abelardo De la Espriella de frenar el incremento de $46 al precio promedio del galón de gasolina, luego de haberse presentado el decreto, y señaló que este tipo de acciones corresponden a un “nuevo estilo” de gobernar al que los colombianos no están acostumbrados.

“Este aumento no se debía a un tema de los combustibles propiamente, sino al etanol que consumimos los colombianos y que necesitaba un ajuste. Me parece que el Gobierno en buena hora suspendió la medida y suspenderla no quiere decir que no vuelva a existir o estará buscando una reformulación”, detalló el analista.

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