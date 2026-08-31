MinHacienda Miguel Gómez sostuvo la primera junta con el Banco de la República, ¿de qué hablaron?

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en la junta del Banco de la Republica. Foto: Banco de la Republica

Este lunes el Gobierno de Abelardo de La Espriella asistió a la primera junta con el Banco de la República. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, estuvo a esta sesión, junto a los codirectores y el gerente del Emisor.

El Emisor señaló que en esta reunión analizaron e hicieron seguimiento a la situación económica del país. No obstante, no tomaron ninguna decisión sobre las tasas de interés.

Y es que hay que recordar que la junta directiva del Banco de la República se reúne mensualmente y en 8 de las 12 reuniones toma decisiones sobre el nivel de la tasa de interés de intervención. Por tanto, en este mes no estaba programado tomar decisiones de política monetaria.

(Puede leer: BanRep dejó quieta la tasa de interés en 12% en su última decisión en Gobierno Petro: Dólar ayudó)

Por tanto, la próxima decisión será el 30 de septiembre de este año.

¿En cuánto está la tasa?

En julio, el Banco de la República mantuvo quieta la tasa de interés en 12% por la caída del dólar, pese a que subió la inflación, sorprendiendo al mercado.

El gerente del Banrep, Leonardo Villar, afirmó en ese momento que la decisión “estuvo fundamentada a que en las circunstancias actuales parecía conveniente hacer una pausa para evaluar múltiples frentesy despejar la incertidumbre por la tasa de cambio. Si se mantienen niveles como ls alcanzados, permitirían mitigar los niveles inflacionarios“.