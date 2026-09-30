Piden retirar visa americana a viajeros que abandonaron a sus mascotas en El Dorado

El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de la ciudad, Antonio Hernández, pidió a la Embajada de Estados Unidos retirar la visa a los viajeros que dejaron abandonadas a sus mascotas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de que los animales no cumplieran con los requisitos para viajar.

“El día de ayer, en el aeropuerto El Dorado llegó una pareja de Miami, una pareja de colombianos que venía desde Miami, paraba en Bogotá y se había para Cali. Venían con dos perros. Pues, cuando fueron a pasar el control en el ICA, algo había con la documentación de los animales que estamos averiguando, y este par de personajes decidieron dejar los animales tirados y seguir su viaje para Cali”, dijo Hernández.

En ese orden de ideas, el alto funcionario anunció el inicio de todas las acciones de inspección de Policía, e incluso de Fiscalía.

“Esto realmente es absolutamente indignante, y aquí hay fallas de contravención, pero también fallas que pueden ser delito y avanzaremos en eso. Y, además, tenemos los datos incluso de su visa. Les importó más justamente su viaje que los animales. Ojalá fueran de esos a los que se les revoca la visa por ser ciudadanos, que son un ejemplo para nadie”, concluyó Hernández.