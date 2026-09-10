Requisitos para viajar a Europa en 2026: ¿Qué le piden a un colombiano para entrar a Unión Europea?

Conozca los trámites que necesita como colombiano para ingresar a la Unión Europea | Getty Images

A lo largo de la vida, las personas tienen como sueño viajar a distintas partes del mundo para conocer nuevas culturas o buscar una mejor oportunidad laboral.

En el caso de los colombianos, muchos buscan viajar a la Unión Europa (UE) por turismo o por una nueva oportunidad de vida. Sin importar cuáles sean los motivos, hay lugares en lo que se solicitan unos requisitos y documentos obligatorios para permitir su entrada y permanencia en su territorio.

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La UE es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente y está conformada por 27 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), República Checa, Rumania y Suecia.

Requisitos para Colombianos que viajan a Unión Europea

De acuerdo con la Cancillería, todos los colombianos que deseen viajar a la UE por carácter turístico para una estancia máxima de 90 días dentro de cualquier período de 180 días deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Pasaporte: Los colombianos deberán presentar su pasaporte y debe tener mínimo una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha de salida del espacio Schengen y que haya sido expedido en los últimos 10 años.

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Tiquete de avión de regreso: Presentar sus boletos de ida y vuelta (o salida del territorio Schengen), nominativo e intransferible que no supere los 90 días.

Reserva de hospedaje: El viajero tendrá que justificar la existencia de un lugar de hospedaje. Esta puede ser la reserva de un hotel pagado o confirmada, o una carta de invitación original tramitada por su anfitrión o residente legal.

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Seguro médico de viaje: A pesar de ser opcional para exentos de visa de turismo, es recomendable contar con una cobertura mínima de 30 mil euros que garantice la repatriación o asistencia médica de emergencia.

Solvencia económica: Las autoridades de la UE exigen demostrar que el viajero dispone de fondos suficientes, debe acreditar mínimo 118.40 euros por día, lo que equivale casi a $426.000 en efectivo, tarjetas de crédito o extractos bancarios.

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Por otra parte, los colombianos deben tener en cuenta si entra en vigencia el permiso ETIAS, que es una autorización electrónica de viaje que tendrán que sacar las personas que vayan a entrar a algunos países de Europa sin visa para viajes cortos.

Inicialmente, estaba previsto que el permiso ETIAS entrara en vigencia a finales de 2026, sin embargo, la UE retiró el inicio de la medida y no acepta solicitudes en su sitio web oficial.

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