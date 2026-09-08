¿A cómo está el dólar en Colombia?: Así está la cotización de la moneda HOY 8 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense es la moneda predilecta para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos importados, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. De esta forma, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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Dólar hoy

El dólar inició la jornada de este martes 8 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.126,08 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 7 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece al peso colombiano.

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Dólar Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Revise las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C.:

Compran a $3,180; no se registran valores para las operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3,280; no se registran valores para las operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200; no se registran valores para las operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3,750 - Venta a $3,980.

Cúcuta:

Compran a $3,180; no se registran valores para las operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3,730 - Venta a $3,800.

Debido a la fuerte variación del dólar frente al peso colombiano registrada desde hace varios días, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. Pero esto no significa que no se estén llevando a cabo operaciones cambiarias en la ciudad.

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro hoy Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.620,20 pesos colombianos. En comparación con el reporte anterior, la divisa registró una baja de $32,80 pesos colombianos, lo que representa una variación del -0.90%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.270,40 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un incremento de $13,27 pesos, equivalente al 0,59%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 98,18 dólares, lo que representa un incremento del 1,19% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 99,45 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 96,78 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este 8 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 78.169,6 dólares, lo que representa una variación de -1.024,3 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un 1,29%.

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