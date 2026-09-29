¿Puede una persona cobrar más de una pensión en Colombia? Casos en los que aplicaría según la ley. Getty Images

Aunque en la ley colombiana no aparece fijado un “máximo” específico de pensiones que puede recibir una sola persona, sí hay normas vigentes que impiden, en algunos casos, que se puedan cobrar dos pensiones al mismo tiempo.

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Asimismo, existen ciertos escenarios en los que podría darse la situación en la que un solo beneficiario puede recibir las mesadas de dos pensiones diferentes bajo condiciones específicas que permitan la compatibilidad, según el tipo de protección que cada una ofrece y su financiación.

¿En qué casos no se pueden recibir dos pensiones?

En Colombia, las personas no pueden cobrar más de una pensión si estas cubren el mismo tipo de riesgo o contingencia dentro del Sistema General de Pensiones y tienen la misma fuente de financiación.

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El ejemplo más claro y señalado directamente en la Ley 100 de 1993 señala que “ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”.

En este escenario, la incompatibilidad se configura en el hecho de que ambas pensiones responden a que la persona ya no puede generar ingresos con su trabajo, siendo reconocidas como situaciones de la misma naturaleza por la Corte Suprema y la Corte Constitucional.

En ese orden de ideas, no se pueden recibir dos pensiones, sí:

Son pensiones de vejez del Sistema General de Pensiones y cubren el mismo riesgo.

Una es de vejez y la otra es por invalidez de origen común no profesional .

. Ya recibe pensión familiar, la cual es incompatible con cualquier otra pensión.

Sin embargo, la situación cambia cuando la invalidez se origina por accidente laboral o es de origen profesional, en cuyo caso la financiación corresponde a la ARL, dentro del Sistema de Riesgos Laborales, el cual funciona aparte del pensional.

¿Quiénes pueden cobrar más de una pensión en Colombia?

De acuerdo con la jurisprudencia vigente y con las sentencias que han proferido las altas cortes, en Colombia es posible recibir más de una pensión en estos casos:

Pensión de vejez o invalidez propia y pensión de sobrevivientes

Pensión de vejez y pensión de invalidez de origen laboral , excepto cuando se originan en el mismo evento, por ejemplo, cuando este se utiliza para la pensión de la ARL y, también, para la pensión especial anticipada de vejez por deficiencia.

, excepto cuando se originan en el mismo evento, por ejemplo, cuando este se utiliza para la pensión de la ARL y, también, para la pensión especial anticipada de vejez por deficiencia. Asignación de retiro de la Fuerza Pública y pensión por vejez del sistema general.

Según la ley, en el caso de la pensión de sobrevivientes, quien ya tiene pensión por vejez o invalidez puede recibirla si su cónyuge o compañero permanente fallece y se acredita la convivencia y demás requisitos.

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