Así será el pago de prima de Navidad a pensionados de Colpensiones según plan que anunció Gobierno

Así será el pago de prima de Navidad a pensionados de Colpensiones según ruta que anunció Gobierno. Getty Images

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, anunció en una reciente locución pública que el Gobierno de Abelardo De la Espriella identificó un “hueco” fiscal de hasta 5 billones de pesos, que pone en riesgo el pago de pensiones para noviembre y diciembre de 2026.

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Según López, Colpensiones tiene actualmente disponibles 35,8 billones de pesos de recursos de la nación. De esta cantidad, aproximadamente 30 billones fueron asignados por el Presupuesto General presentado por el gobierno anterior, quedando pendiente la cantidad antes mencionada.

La jefa de cartera señaló que la causa de este inconveniente es que esos 5,4 billones de pesos sí fueron presupuestados durante el mandato de Gustavo Petro; sin embargo, no se hizo efectiva la disponibilidad de estos recursos.

¿Cómo se garantizará el pago a pensionados en noviembre y diciembre 2026?

La ministra de Trabajo anunció que, por orden del presidente Abelardo De la Espriella, la cartera llevó a cabo mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y con Colpensiones, buscando garantizar el pago de las pensiones en noviembre y diciembre.

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En ese orden de ideas, López Fuentes aseguró que no habrá afectación en las mesadas de fin de año gracias a esta ruta diseñada por el Gobierno nacional y señaló que “el Gobierno no trasladará el problema heredado a quienes cotizaron toda una vida”.

¿Cuándo se paga la mesada de Navidad para pensionados en Colombia?

Los pensionados en Colombia reciben la prima de Navidad o mesada 13 en la primera quincena del mes de diciembre, generalmente antes del 15, y se suele consignar junto con la mesada ordinaria de noviembre.

La prima de Navidad equivale a una mensualidad completa de la pensión y aplica para todas las pensiones reconocidas por jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes; sin embargo, no incluye devoluciones de saldos y otras excepciones.

¿Cuál es cronograma de pago de pensiones para octubre, noviembre y diciembre 2026?

Según el calendario oficial del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) para 2026, las mesadas pensionales se consignan entre el 24 y el 27 de cada mes y, para lo que queda del año, estas son las fechas pendientes:

Octubre: Lunes 26

Lunes 26 Noviembre: Miércoles 25

Miércoles 25 Diciembre: Jueves 24

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