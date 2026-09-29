Gobierno califica de crítica la situación fiscal y activa plan de ajuste con apoyo del FMI

El Gobierno Nacional presentó un diagnóstico sobre la situación económica y fiscal del país, que calificó como crítica y atribuyó a los desequilibrios heredados de la anterior administración.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez manifestó que las finanzas públicas están marcadas por un grave desbalance presupuestal, elevados niveles de endeudamiento y compromisos financieros que reducen el margen disponible para realizar nuevas inversiones y atender las necesidades de diferentes sectores

Señaló que las dificultades fiscales están teniendo repercusiones en áreas estratégicas como la salud, la infraestructura vial y el sistema energético, sectores que requieren importantes recursos para garantizar su funcionamiento y avanzar en proyectos de inversión.

Ante este escenario, el Gobierno comenzó a implementar medidas de contención del gasto con el objetivo de ordenar las cuentas públicas, reducir las presiones presupuestales y establecer una hoja de ruta que permita recuperar progresivamente la estabilidad fiscal.

Como parte de esta estrategia y por instrucción del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el Gobierno gestionó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la realización de la misión técnica correspondiente a la consulta del Artículo IV.

El Ejecutivo considera este proceso como un paso importante para revisar el marco macroeconómico del país y avanzar en la recuperación de la confianza internacional.

La intención del Gobierno es que este diagnóstico y las medidas fiscales adoptadas permitan respaldar una nueva ruta económica enfocada en el crecimiento, la generación de empleo y la estabilidad de las finanzas públicas.

FMI destaca la resiliencia de la economía colombiana y la solidez del Banco de la República

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la capacidad de resistencia de la economía colombiana y la solidez de sus instituciones para afrontar un escenario internacional marcado por una elevada incertidumbre.

El pronunciamiento fue realizado por Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, al concluir su visita a Colombia, desarrollada entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026.

Clarke aseguró que Colombia cuenta con una sólida trayectoria de resiliencia económica, marcos de política robustos, un banco central independiente y un sistema financiero con capacidad para afrontar los desafíos actuales y contribuir a sentar las bases del crecimiento futuro.

Manifestó que estas fortalezas adquieren especial importancia ante un entorno mundial caracterizado por mayores niveles de incertidumbre y perturbaciones más frecuentes, aunque también resaltó las oportunidades que está generando el rápido avance tecnológico.

Durante su estancia en Bogotá, el representante del organismo multilateral sostuvo conversaciones con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez, el gobernador del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la Junta Directiva del Emisor.

La agenda también incluyó encuentros con líderes empresariales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos, con quienes intercambió perspectivas sobre las oportunidades y los principales desafíos que enfrenta el país.

Según Clarke, las reuniones permitieron conocer con mayor detalle las prioridades de la nueva administración y reforzar la relación de largo plazo entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional.

La declaración del FMI pone el foco en la fortaleza institucional y financiera del país como elementos fundamentales para hacer frente a un panorama externo complejo y, al mismo tiempo, aprovechar las transformaciones económicas derivadas de los cambios tecnológicos.