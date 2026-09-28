General Rincón pide investigar nexo de corrupción en la Policía con el crimen de su hijo

Tras casi dos años de la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del entonces inspector de la Policía Nacional William Rincón, el expediente ha dado varios giros inesperados. El caso pasó de ser un supuesto linchamiento por una presunta agresión sexual del joven a una menor, a convertirse en la historia de un crimen premeditado del que aún falta mucho por resolver.

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Sin embargo, en los últimos meses han surgido nuevos y estremecedores elementos que terminan conectando el homicidio ocurrido el 24 de noviembre de 2024, con hechos de corrupción que estarían ocurriendo en la Policía Nacional, según la versión que rindió el propio general William Rincón ante la justicia.

6AM W revela la declaración que hizo el oficial hace apenas unos días en la Fiscalía 46 Seccional de la Unidad de Administración Pública, dentro de una investigación paralela que se abrió por cuenta de líos con la contratación de la Policía, que él mismo denunció ante organismos de control.

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El alto oficial, quien fue director de la institución hasta el pasado 9 de agosto, respondió varias preguntas que tenían como objetivo principal recaudar información sobre procesos contractuales adelantados por la Policía Nacional entre los años 2023 y 2024.

Allí, Rincón habla del presunto direccionamiento para favorecer a un poderoso contratista, conforme a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la cual arrojó que “la entidad limitó la pluralidad de oferentes para la adquisición de distintos bienes y servicios al suscribir contratos de manera directa con un solo proveedor”.

El contratista

El general hace referencia una y otra vez a Andrés Vanegas, a quien relaciona como dueño de más del 50% de la contratación de la Policía a través de distintas Uniones Temporales y empresas, dejando al descubierto un aparente nexo con el también general William René Salamanca, exdirector de la Policía.

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Según la declaración en poder de este medio, existiría “un presunto monopolio contractual por parte del señor Andrés Vanegas, quien también en su momento fue oficial profesional de la Reserva de la Policía Nacional. Este a su vez, al parecer, mantiene una relación de amistad con el señor William Salamanca, quien fue también oficial profesional de la Reserva de la Policía y además es hijo del señor general William René Salamanca, quien fue director general de la Policía durante los años 2023, 2024 e inicios del 2025, por lo que era ordenador y supervisor del gasto para la Policía”.

Rincón cuenta que el hijo de Salamanca y Andrés Vanegas establecieron el que sería un vínculo de amistad que podría haber favorecido la entrega de millonarios contratos.

¿Coincidencias?

Y aunque ese capítulo de corrupción que investiga la Fiscalía es grave, la parte más explosiva de la declaración ocurre cuando el general llama la atención sobre coincidencias entre lo que estaba sucediendo en la institución y el crimen de su hijo.

El primer vaso comunicante es la coronel Fabiola Bejarano, una oficial retirada de la Policía, a quien Rincón señala de ser amiga del general Nicolás Zapata, subdirector en la época de Salamanca. Después de años sin tener contacto, Bejarano habría citado al entonces inspector (meses antes del asesinato de su hijo) a un almuerzo en Cafam Floresta en el cual le pidió, conforme al relato, priorizarla en el pago de una acción judicial por $ 100 millones que le adeudaba la Policía.

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“Al parecer era un entrampamiento ya que, según lo que ella decía, conocía perfectamente al señor general Nicolás Zapata, al punto de tener una amistad intima con él, por lo tanto, era inherente acudir a mí, salvo que quisiera inducirme a cometer algún error para después usarlo en mi contra”, puntualiza.

El meollo del asunto está en que la coronel está casada con Arnoldo Duarte, a quien el general relaciona con Edgar Sotelo Duarte, papá de dos de los implicados en el crimen de Juan Felipe.

“En el lugar de los hechos se vinculan varias personas, entre ellas dos sujetos con gran relevancia y compromiso criminal en el hecho. Ellos son Katherine Sotelo Torres y Andrés Sotelo Torres, hoy capturados, hijos de Edgar Sotelo Duarte y este a su vez aparentemente mantiene un vínculo con el teniente retirado Arnoldo Duarte”, agrega.

Otros hechos llamativos

Pero hay más. El general Rincón asegura que empezaron a ocurrir otros hechos extraños, los cuales adjudica al malestar que habría generado una versión que ya circulaba en la Policía, según la cual habría relevo en la Dirección y él podría ser el llamado a suceder al general Salamanca.

“Una malquerencia manifiesta por parte del director y subdirector de la Policía para la época, sumado al rumor casi fundado de que posiblemente yo iba a asumir la dirección por mi trabajo cercano a la paz (…) Luego del asesinato de mi hijo, analicé varias de las situaciones que se presentaron antes de los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2024. Resulta posible argumentar la existencia de un hilo conductor que sugiere un posible o presunto acuerdo criminal previamente estructurado y el cual amerita una investigación”, señala.

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Entre esas situaciones aparece una citación que le habría hecho el general William Salamanca al general William Rincón, a las 5:30 a.m. del 15 de agosto de 2024, para asistir a la Dirección General por un tema que fue catalogado como de “suma importancia”.

“Cuando llego a la oficina me recibe el director de una manera muy cordial y con palabras elegantes me hace tres comentarios. El primero de ellos, era manifestarme que él tenía un amigo que era pastor o gurú que tenía visiones y que le había encontrado inconsistencias de salud (…) y que el problema ya no era él. Hace mención a que el gurú tuvo una visión de todos los generales, pero que entre todos los generales detuvo la mirada en el general Rincón”, dice la narración.

Posteriormente, por cuenta de esa visión que preocupaba al director, el general fue citado a una resonancia el 18 de agosto de 2024. “Luego de acudir a la cita me atienden dos enfermeros, me examinan y me dicen que para realizar el examen debían anestesiarme porque debía estar completamente en quietud. Inició a las 7 de la mañana y duré casi nueve horas inconsciente. Cuando recuperé la lucidez percibí que estaba intubado. Observo a una teniente y a mi esposa a mi lado”, agrega.

El tema cobra relevancia luego de que Rincón, pasado el tiempo, solicitara su historia clínica en la cual el reporte de lo ocurrido se resume en un procedimiento de 20 minutos y o de nueve horas como él asegura sucedió.

La empresa que hizo ese examen fue Rimab, una de las que estarían asociadas al contratista Andrés Vanegas, mencionado al inicio de este informe.

A lo anterior se suman polígrafos ordenados a la gente de confianza del general Rincón mientras él se encontraba en licencia de luto y la instrucción que habría dado el subdirector a todo el cuerpo de generales para que ninguno se hiciera presente en el sepelio del hijo de quien fuera el inspector, tercer cargo más relevante en jerarquía dentro de la institución.

¿Cuál era el propósito?

Puntualmente, lo que el general Rincón señala es que el general Salamanca, el general Zapata y Andrés Vanegas tendrían algún tipo de preocupación de que él tomara el mando de la Dirección General de la Policía, “situación que prendía las alarmas con preocupación a estos sujetos, pues no es para menos la cantidad de contratos y sus formas a favor de las empresas del señor Vanegas. Generaría angustia al saber que podrían ser descubiertos para responder ante las autoridades por presuntas celebraciones indebidas de contratos”.

“Me permito solicitar se investigue la existencia de una conexidad de estos hechos de presunta corrupción con el homicidio y tortura de mi hijo entre otros hechos indignantes, aparentemente, el mismo contexto criminal lo realizó el mismo grupo para proteger al mismo determinador”, concluye.

Finalmente, por cuenta de esta denuncia, el general, quien está en proceso de retiro, le pidió a la fiscal que se garantice su seguridad. 6AM W consultó al general Rincón quien aseguró que no dará declaraciones al respecto, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentra el proceso.

El general Salamanca también fue consultado, pero no ha dado respuesta hasta el momento. La justicia tendrá la última palabra.

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