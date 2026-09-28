Departamento de Estado de EE.UU. canceló la visa a Martha Peralta y Euclides Torres

Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, anunció la cancelación de visas de jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

En el caso de Colombia, las visas fueron canceladas a:

Euclides Antonio Torres Romero , empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.

, empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública. Martha Isabel Peralta Epieyu, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Sanciones regionales

Entre los sancionados están magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales, empresarios, congresistas y magistrados.

La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos” indica el Departamento de Estado.

“Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

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¿Por qué a Martha Peralta y a Euclides Torres les quitaron la visa?

La senadora Martha Peralta, quien pertenece al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), está involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pasado mes de junio, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura al advertir un posible riesgo de fuga, mientras se realizaban las diligencias de indagatoria en el alto tribunal.

La investigación vincula a Peralta con el presunto direccionamiento de contratos de la UNGRD, según un documento firmado el 25 de octubre de 2023 por $2.170 millones para contratar 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para labores en Riohacha (La Guajira) con la empresa Inversiones IRL SAS.

Según el testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, el 19 de septiembre de 2023 se realizó una reunión en la sede de la entidad con Peralta, los contratistas y el entonces subdirector Sneyder Pinilla. Según López, Peralta acudió con unos amigos: “Me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla y que los contrate para La Guajira”.

Bolivia, el país más ‘golpeado’

Según explica el Departamento de Estado, hay doce ciudadanos bolivianos y sus familias a quienes se les revocan sus visas:

Martín Daniel IRUSTA FLORES, Fiscal Superior

Albania Chane CABALLERO SAAVEDRA, Primera Jueza Investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia

Alberto ZEBALLOS FLORES, Fiscal Titular de Santa Cruz

Rosario Ximena FLORES PANIAGUA, Jueza de Instrucción Penal en el Departamento de Santa Cruz

Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional

Alvaro Mauricio NAVA MORALES CARRASCO, Actual Fiscal Superior y Ex Fiscal Departamental de Chuquisaca, Bolivia

Israel Ramiro CAMPERO MÉNDEZ, Magistrado Constitucional

Alberto Samuel SOTO DE LA VIA, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional

Iván Ramiro CAMPERO VILLALBA, Ex Magistrado Suplente de la Corte Suprema

Rodrigo Aldo VEDIA ESPINOZA, Juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia

Frans William CABRERA QUISPE, Coronel, Policía Boliviana

José Luis IRIARTE CUSSI, Empresario Privado

Otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen visa, y sus familias, también quedaron declarados inelegibles para recibir visas.

Cooperación del Escudo de las Américas

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado” advirtió el comunicado.

El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder.

Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida y tensa campaña.

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Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región.

Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”.

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