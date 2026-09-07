Café Sello Rojo baja precios en Colombia desde septiembre

El presidente del negocio de café y bebidas del grupo Nutresa, Francisco Eladio Gómez anunció una reducción es hasta el 17% en el precio de café Sello Rojo.

Dijo que la decisión busca mejorar la accesibilidad del producto y mantener su presencia en la rutina diaria de millones de colombianos, en un contexto de tendencia favorable en los costos del café.

“En Nutresa, siempre pensamos en el bienestar de nuestros consumidores. Teniendo en cuenta la tendencia favorable en el costo del café, decidimos de manera proactiva, trasladar ese beneficio al bolsillo de los colombianos.”, afirmó Francisco Eladio Gómez Zapata, presidente del Negocio de Café y Bebidas de Grupo Nutresa.

Cada día se toman cerca de 15 millones de tazas de Café Sello Rojo en Colombia. La marca acompaña a trabajadores, estudiantes, emprendedores y familias desde temprano en la mañana hasta el final de la jornada, estando presente en 58 de cada 100 hogares colombianos.

Con más de 90 años de historia, Sello Rojo mantiene una participación cercana al 35% del mercado colombiano de café molido y es la marca número uno en top of mind de su categoría, según datos de Kantar. Además, es la tercera marca más elegida por los colombianos dentro de la categoría de bebidas.

La marca cuenta con una distribución cercana al 60%, la más alta del mercado nacional, con presencia en más de 450.000 puntos de venta que van desde tiendas de barrio hasta grandes superficies. Las regiones de Cundinamarca, la Costa Atlántica y los Santanderes representan cerca del 70% de sus ventas.

En la actualidad la marca Café Sello Rojo tiene presencia en 12 países del mundo.