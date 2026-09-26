Ecopetrol abrió convocatoria de trabajo con 300 vacantes: carreras, requisitos y cómo aplicar

Ecopetrol abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a estudiantes que se encuentran próximos a finalizar sus carreras y buscan realizar sus prácticas profesionales en una de las principales compañías del sector energético del país.

En total, son 300 oportunidades disponibles para estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios. Las plazas están distribuidas en 24 ciudades y campos donde la compañía desarrolla sus operaciones.

Las personas interesadas tendrán plazo para realizar su inscripción hasta el viernes 16 de octubre de 2026, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para participar en el proceso de selección.

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¿Qué carreras buscan en la convocatoria de Ecopetrol?

La convocatoria contempla estudiantes de distintas áreas de formación, principalmente relacionadas con ingeniería, energía, sostenibilidad, tecnología, ciencias económicas y administrativas.

Entre los programas universitarios que pueden participar se encuentran Administración de Empresas, Biología, Ciencia de Datos, Comunicación Social, Contaduría Pública, Derecho, Economía, Estadística, Finanzas, Relaciones o Comercio Internacional y Geología.

También están habilitadas diferentes ingenierías, entre ellas Aeronáutica, Civil, Petróleos, Procesos, Software, Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, Energía, Geológica, Industrial, Informática, Mecánica, Química y de Sistemas.

La oferta también incluye el programa de Química, ampliando las áreas académicas que pueden acceder a estas oportunidades de práctica.

Vacantes para estudiantes de programas técnicos

Ecopetrol también contempla oportunidades para aprendices que cursen programas de formación técnica relacionados con las actividades de la compañía.

En este grupo aparecen áreas como Instrumentación, Mecánica Industrial, Electricidad Industrial, Electromecánica Industrial y Petróleo y Gas.

Asimismo, pueden participar estudiantes de programas relacionados con Promotoría Ambiental, HSE, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión Empresarial, Gestión Documental, Análisis de Datos y Operación de Plantas Petroquímicas.

De esta manera, la convocatoria incluye perfiles de diferentes niveles de formación y no está limitada exclusivamente a estudiantes universitarios.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a Ecopetrol?

Uno de los requisitos señalados para los aspirantes es no haber tenido contratos de aprendizaje anteriormente, salvo que se trate de una cadena de formación.

Además, la institución educativa en la que esté matriculado el estudiante debe avalar la práctica mediante una carta dirigida a Ecopetrol.

En ese documento debe quedar especificada la duración de la práctica, junto con los datos correspondientes al estudiante, de acuerdo con las condiciones establecidas para el proceso.

Los aspirantes también deben verificar que su programa académico y su situación como estudiante cumplan con las condiciones exigidas antes de completar la postulación.

¿Cómo postularse a las prácticas de Ecopetrol?

Quienes cumplan con los requisitos pueden realizar el proceso de inscripción a través de los canales oficiales habilitados por Ecopetrol.

El aspirante debe ingresar a la plataforma correspondiente, seleccionar la convocatoria y utilizar la opción “Enviar candidatura ahora” para comenzar el proceso.

Si ya cuenta con un perfil, deberá iniciar sesión y continuar con las instrucciones que aparecen en el sistema. En caso contrario, tendrá que crear una cuenta antes de completar la postulación.

Es importante verificar que toda la información solicitada haya sido diligenciada correctamente y completar el proceso hasta que la plataforma confirme que la candidatura fue registrada.

La convocatoria estará disponible hasta el 16 de octubre de 2026, por lo que los estudiantes interesados deben revisar previamente los requisitos y condiciones antes de enviar su candidatura.