Salario mínimo: ¿Cuánto debería ser el aumento para que el sueldo supere los $2 millones en 2027? Getty Images

La discusión por el incremento del salario mínimo es uno de los puntos clave en la economía del país. En 2026, la concertación marcará también el viraje hacia la política de Abelardo de la Espriella, siendo este el primer año de su mandato.

Aunque las negociaciones comienzan oficialmente en noviembre, desde el mismo ejecutivo y gremios económicos ha comenzado ya a trazarse el que sería el posible piso del incremento, amparado netamente en los factores técnicos y económicos que establece la ley (inflación, productividad, PIB, entre otros).

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En ese orden de ideas, la mayor probabilidad es que se produzca un incremento más austero que el decretado por Gustavo Petro (23%) para 2026.

¿Cuánto debería aumentar el salario mínimo 2027 para superar $2 millones?

Con el aumento decretado de 23 % para 2026, el salario mínimo en Colombia quedó en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte llegó a $249.095; sumando ambos valores, la cifra llega a $2.000.000 de pesos para quienes reciben ambos valores.

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Desde esta perspectiva, cualquier aumento, por mínimo que este fuera, llevaría el salario mínimo 2027 por encima de los 2 millones de pesos.

Sin embargo, la lectura sería otra si se mide únicamente el sueldo básico, sin sumar el auxilio de transporte, puesto que en este caso el porcentaje debería ser superior a las previsiones del mismo gobierno y gremios económicos.

En ese sentido, para que el sueldo básico en Colombia supere los dos millones de pesos, el aumento debería ser mínimo de $249.096, que equivale aproximadamente al 14,2%. Si se aplica este valor al auxilio, quedaría así:

$249.095 auxilio actual * 1,14226 = 284.531

* 1,14226 = 284.531 Salario total: $2.284.531

¿Cuál sería el incremento del salario mínimo 2027 según proyecciones?

Si bien un incremento del 14,2 % sería inferior al del último intento de concertación, lo cierto es que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado entrever una política más austera y enfocada en los factores técnicos de la inflación y la productividad.

“Aumentar los ingresos debe ser una medida de mucha responsabilidad. El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad (...) no podemos aumentar [el salario] cuatro o cinco veces por encima de la inflación”, señaló al respecto el MinHacienda, Miguel Gómez, en 6AM W de Caracol Radio.

Expertos como César Pabón de Corficolombiana han planteado un cierre de la inflación al 7 %, lo cual marcaría el punto de referencia para la concertación que se llevará a cabo a final de año.

Otra cifra clave en la discusión es el punto porcentual (1%) que se suma habitualmente por cuenta de la cifra de productividad, por lo cual el incremento podría rondar el 8% en total, de la siguiente manera:

Salario mínimo actual: 1′750.905 + 249.095 auxilio transporte = $2′000.000.

1′750.905 + 249.095 auxilio transporte = $2′000.000. Salario mínimo con aumento del 8%: 1.890.977 + 269.023 auxilio de transporte = $2′160.000.

¿Cuánto quedaría el salario mínimo si aumenta el 6 o 7%?

Si para el 2027 se estableciera un incremento del 6 %, el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.855.959.

Esto representaría un aumento cercano a $105.054,3 mensuales frente al salario mínimo de 2026.

Por otra parte, con un incremento del 7 %, el salario mínimo de 2027 quedaría en aproximadamente $1.873.468. En este escenario, el aumento frente a 2026 sería de cerca de $122.563 mensuales.

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