El presidente de Ceuta pide a la UE un estatus especial, la presencia de Frontex y más contundencia

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha urgido este martes a la Unión Europea a que dé una respuesta «contundente» al uso por parte de Marruecos de la presión migratoria para «poner en jaque la integridad» de Ceuta con la entrada masiva de migrantes y ha dicho que una política de cooperación entre Bruselas y Rabat debe «partir del respeto».

«Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración, pero la realidad no se puede negar, Marruecos dos veces ha utilizado el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa», ha dicho Vivas en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo en Bruselas.

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Además, ha pedido un estatus especial para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a nivel europeo, la presencia sobre el terreno de Frontex y la Agencia Europea de Asilo y que la Unión Europea contribuya financieramente a las obras necesarias para blindar la frontera con Marruecos.

Vivas propuso que se cree un «estatus específico» para la ciudad autónoma e insistió en que esa categoría especial debe abordar materias como las ayudas de Estado, validar el régimen económico y fiscal especial de Ceuta y abrir la puerta a una mayor financiación comunitaria para el territorio.

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