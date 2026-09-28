EN VIVO 🔴 Alocución presidencial de Abelardo de la Espriella

En la noche de este domingo, 27 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella se dirige a los colombianos para hablar de diversos temas en materia de seguridad y ambiente.

En su pronunciamiento, el mandatario de los colombianos se referirá las más recientes capturas por parte de la fuerza pública o la operación contra ‘Robinson Gutiérrez’, cabecilla de Segunda Marquetalia.

De otro lado, hablará de la captura de la esposa e hija de ‘Fito’, organización criminal, de Los Choneros de Ecuador. Además, comentará las medidas para afrontar el fenómeno del Niño.

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