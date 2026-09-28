Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 sep 2026 Actualizado 01:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

EN VIVO 🔴 Alocución presidencial de Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella aborda los temas de mayor relevancia a nivel nacional: seguridad, capturas, fenómeno del Niño, entre otros.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

En la noche de este domingo, 27 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella se dirige a los colombianos para hablar de diversos temas en materia de seguridad y ambiente.

En su pronunciamiento, el mandatario de los colombianos se referirá las más recientes capturas por parte de la fuerza pública o la operación contra ‘Robinson Gutiérrez’, cabecilla de Segunda Marquetalia.

De otro lado, hablará de la captura de la esposa e hija de ‘Fito’, organización criminal, de Los Choneros de Ecuador. Además, comentará las medidas para afrontar el fenómeno del Niño.

Vea la alocución del presidente EN VIVO aquí:



Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado