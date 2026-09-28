Tarifas del ICA para el año 2026 y sectores que tendrán aumento en 2027 tras reforma tributaria

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de Acuerdo por una Ciudad Inteligente, una iniciativa que contempla cambios en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y que, de ser sancionada por el alcalde Carlos Fernando Galán, comenzaría a aplicar varias de sus medidas desde el 1.º de enero de 2027.

Uno de los principales cambios está relacionado con las tarifas del ICA en Bogotá, pues el proyecto reorganiza el esquema tributario para las actividades económicas de la ciudad. En total, 275 actividades económicas tendrían una reducción de tarifa, mientras que 169 registrarían un aumento.

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¿Qué sectores tendrán aumento en la tarifa del ICA en Bogotá?

Entre los cambios aprobados se encuentra el incremento de la tarifa para el sector financiero. Actualmente, las entidades de este sector pagan una tarifa de 14 por mil, pero el proyecto establece un aumento gradual:

2026: 14 por mil.

2027: 20 por mil.

2028: 19 por mil.

Desde 2029: 18 por mil.

De acuerdo con la Administración Distrital, estas tarifas seguirían estando por debajo de las aplicadas en otras ciudades. Como referencia, Barranquilla tiene una tarifa de 30 por mil y Cali de 25 por mil para este sector.

Otro cambio se presenta en el comercio de vehículos, que tendrá tarifas diferenciadas de acuerdo con el tipo de automotor:

Vehículos eléctricos : 8 por mil.

: 8 por mil. Vehículos híbridos: 10 por mil.

10 por mil. Los demás vehículos: 11 por mil.

Asimismo, el comercio de alcohol y tabaco tendría una tarifa de 19 por mil, aunque esta disposición no incluye a bares y restaurantes.

Sectores que tendrán reducción en el ICA desde 2027

La reforma tributaria distrital también contempla disminuciones para 275 actividades económicas. Entre los sectores mencionados por la Administración están:

Restaurantes y hoteles.

Bares.

Edición y publicación de libros.

Cooperativas financieras.

Fondos de empleados.

El proyecto, además, plantea simplificar el sistema al pasar de 13 tarifas de ICA a nueve, con el objetivo de reorganizar las cargas tributarias entre las diferentes actividades económicas.

¿Qué pasará con el ICA para las microempresas?

El Acuerdo por una Ciudad Inteligente también establece un esquema progresivo para las microempresas que se formalicen.

Durante el primer año, estas empresas tendrían una tarifa equivalente al 0 % del ICA, que aumentaría gradualmente hasta llegar al 100 % de la tarifa en el décimo año.

La medida busca facilitar la formalización de pequeños negocios y permitir una incorporación gradual al sistema tributario de Bogotá.

¿Hay más cambios tributarios en Bogotá?

Además de la modificación de las tarifas del ICA, el proyecto contempla la eliminación del impuesto de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos y del impuesto de Publicidad Exterior Visual.

También establece cambios en la retención del ICA relacionada con pagos realizados mediante tarjetas débito y crédito para quienes cumplan las condiciones previstas.

La Administración Distrital calcula que las medidas permitirían generar cerca de $1,08 billones adicionales al año para las finanzas de Bogotá. A su vez, proyecta atraer $78,3 billones en nuevas inversiones privadas y generar 215.000 empleos durante los próximos 10 años.