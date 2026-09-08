Bancos y fintech rechazan aumentar el impuesto del ICA en Bogotá: subirían tasas de créditos

¿Cuánto es lo máximo que se puede retirar en cajeros automáticos? Así está según el banco. Getty Images

Los bancos, encabezados por el gremio Asobancaria, y Colombia Fintech rechazaron la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de incrementar en 50% del impuesto del ICA, que es el de industria y comercio, que se discute en la reforma tributaria en el Concejo.

En concreto, la Alcaldía propone un aumento del 14 al 21 x 1.000 en la tarifa del ICA para las actividades financieras, incluido en el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, que se debate en el Concejo este martes.

¿Cuáles serían las consecuencias?

Los gremios advierten que esto traería un encarecimiento de los productos financieros en Bogotá.

Esta mayor carga tributaria puede encarecer la originación de crédito y los productos financieros, y restringir el acceso a financiación de hogares, empresas y emprendedores. También puede incentivar a bancos y empresas fintech a trasladar operaciones y nuevas inversiones a otros municipios, con el consecuente riesgo de pérdida de empleo y actividad económica para la capital.

Es decir, podrían subir los créditos hipotecarios, entre otros.

Gremio de los carros también se opone

El gremio de los carros, Aconauto, también rechazó la medida.

“La actual tarifa con la que la ciudad grava las ventas brutas, incluidas las de los concesionarios de automotores, cuyo negocio da un margen final entre el 3 y el 4 por ciento, es francamente confiscatoria, luego un incremento lesionaría gravemente los negocios”, explicó Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores – Aconauto.

Asimismo, señaló que, en el caso de los concesionarios de automotores, el ICA es el impuesto más gravoso del portafolio impositivo porque se liquida sobre las ventas y sin considerar si el contribuyente tiene o no utilidad.

¿Cómo funciona el ICA?

El ICA lo cobran los municipios a las empresario es del 5x1.000. Solo para el sector financiero es del 14x1.000, depende de cada industria y es sobre los ingresos.