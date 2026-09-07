Inflación anual en agosto volvió a subir y alcanzó el 6,24%

La inflación anual alcanzó el 6,24% en agosto, evidenciando una aceleración del costo de vida frente al 5,10% reportado en el mismo mes del año anterior.

La confirmación fue revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quien informó que la presión sobre las finanzas de los hogares estuvo liderada por incrementos significativos en el sector de restaurantes y hoteles, que marcó un incremento anual del 9,36%, seguido de cerca por salud con un 8,30%, educación con el 7,45%, bebidas alcohólicas y tabaco con el 6,94%, y la división de muebles y artículos para el hogar con un 6,67%.

Por el contrario, sectores de alta relevancia en el consumo diario se ubicaron por debajo del promedio nacional, tales como alimentos y bebidas no alcohólicas con un alza del 6,10%, la división de alojamiento y servicios públicos con un 5,74%, y el transporte con un incremento del 5,25%.

A pesar de que sectores como alojamiento y alimentos registraron variaciones porcentuales por debajo del promedio general, su elevado peso en la canasta familiar los convirtió en los principales dinamizadores de la inflación.

Según el DANE, los productos que más se encarecieron en el último año, se destaca el comportamiento de las papas, que registraron un incremento del 63,45%, seguidas de las frutas frescas con un 18,31%, los servicios relacionados con la copropiedad con un 17,10%, la carne de res y derivados con un 14,09%, el transporte urbano con un 10,66%, y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa con un 9,43%. En contraste, algunos artículos esenciales le dieron un respiro a la canasta familiar al reportar variaciones negativas, destacándose la caída del precio del tomate con un -11,77%, las legumbres secas con un -9,57%, la carne de cerdo con un -6,04%, el arroz con un -3,62% y los vehículos particulares con una disminución del -1,79%.

El DANE señaló que la inflación en el mes de agosto fue del 0.39% y en lo corrido del año con corte al periodo de análisis fue del 5.35%.