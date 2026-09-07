Pulso por multas al exceso de consumo de energía: Acolgen dice que Gobierno “nos protege de apagón”

“Si llegamos a tener un apagón, es el apagón de Petro”: Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen

Ante las críticas de algunos sectores, gremios de la energía como Andesco y Acolgen respaldaron la resolución de la CREG de ahorro de energía, que premia el consumo bajo y multa a quienes consuman más de lo usual.

“Necesitamos este incremento de ahorro para poder sobrepasar el Fenómeno de El Niño sin apagón”, afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

(En contexto: CREG activa programa de ahorro de energía desde el 1 de septiembre por Fenómeno de El Niño)

No obstante, algunos alcaldes y congresistas del Caribe rechazaron la medida. Uno de ellos fue Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, quien aseguró que “la Comisión CREG es la peor enemiga del Caribe colombiano”.

“El flagelo de los altos costos de la energía en el Caribe no sólo ha sido ignorado por esta instancia, sino que además se siguen sumando decisiones lesivas que perjudican a los usuarios de la Región donde, sumado al factor Fenómeno del Niño, tenemos que soportar temperaturas de hasta 42° bajo sombra, ¿Cómo entonces no nos vamos a exceder en el consumo ante semejantes circunstancias tan extremas?“, escribió el alcalde en su cuenta de X.

Por su parte, la representante a la Cámara de Bolívar, Juliana Alvear, afirmó que “aquí nadie derrocha. Aquí el calor obliga.Pagamos la energía más cara del país y recibimos el peor servicio. No nos castiguen el recibo por tener calor”.

Ante esto, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen y del Consejo Gremial, aseveró que “el presidente Abelardo y su ministra han asumido una tarea supremamente retadora y supremamente difícil, pero además supremamente valiente porque hablar de ahorro de energía no es popular”

Y agregó que “sin embargo, lo están haciendo por el bien del país. Incluso, en las zonas donde hace más calor, los está protegiendo de un apagón”.

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La líder gremial pidió no tomar esta medida como un castigo, sino como una invitación a la gente para que consuma su mismo promedio que viene consumiendo, y a que tenga cuidado en no aumentar ese consumo.

Por otra parte, Gutiérrez aseveró que “tampoco es cierto que en este momento la costa esté pagando la energía más cara del país, está casi al mismo precio que está pagando en Bogotá”.

Finalmente, remató señalando que “esta es una labor de país en la que todos tenemos que poner un granito de arena, hay que cambiar los bombillos, hay que desconectar los cables, hay que apagar los ventiladores. No se está pidiendo que no se consuma energía, se está pidiendo que se consuma de manera responsable.