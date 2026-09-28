Cabecillas del ELN, Gabino, Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, condenados a 20 años de cárcel

Fueron condenados a 20 años de prisión los cabecillas del ELN, Gabino, Antonio García, Pablo Beltrán, Pablito, entre otros integrantes del COCE, luego de que la Fiscalía lograra acreditar su responsabilidad en el reclutamiento de más de 60 menores de edad para realizar trabajos forzosos y actividades delictivas.

En algunos casos, se logró probar que obligaron a niñas a someterse a abortos y a practicarse métodos anticonceptivos.

Los hechos ocurrieron entre el 2004 y el 2018 en varios departamentos del país, como Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. En el que menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, entre los 8 y 17 años de edad, posiblemente fueron vinculados con falsas promesas, amenazas y violencia física.

De acuerdo con la investigación, una vez que las víctimas eran reclutadas, eran obligadas a cumplir con actividades como la preparación de alimentos, patrullar y prestar guardia, cargar leña y realizar trabajos pesados. Mientras que otros cumplían roles de radistas, participaban en combates, realizaban cobro de extorsiones o instalaban explosivos.

“Tres murieron mientras permanecían en las filas del ELN”.

La evidencia presentada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos, permitió evidenciar las múltiples situaciones a las que fueron expuestos y obligados, entre ellos entrenamientos armados, amenazas, lesiones y hechos de violencia, que alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, impidiéndoles tener una niñez y adolescencia digna.

“Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos”.

De este modo, un juez especializado de Antioquia condenó a 20 años y 4 meses de prisión a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, integrantes del Comando Central del ELN (COCE), por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito.

Asimismo, fueron sentenciados a 11 años y 10 meses de prisión, los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y 2 meses de prisión, Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, a 12 años y 8 meses, y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo.

La decisión también sentenció a 11 años y 8 meses de prisión a los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, como Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi, Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson, y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón.

El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura, pese a que los 11 condenados no estuvieron presentes en el proceso. Además de poder articular con la Interpol el procedimiento y hacer efectivas las penas cuando se establezcan las condenas.

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