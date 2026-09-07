Gremio de las aerolíneas advierte que Colombia debe ampliar sus aeropuertos

Colombia movilizó más de 28 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 6 % frente al mismo periodo de 2025 y el nivel más alto registrado desde 2014. El aumento, sin embargo, también plantea que la infraestructura aeroportuaria pueda responder al ritmo al que crece la demanda.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), dice que entre enero y junio el mercado nacional movilizó 16,3 millones de pasajeros, un 6,8 % más que los 15,3 millones registrados un año atrás. En los vuelos internacionales fueron 12,4 millones, con un crecimiento del 4,9 %.

El crecimiento se concentra especialmente en algunos aeropuertos. Bogotá, Rionegro, Cali, Cartagena y Santa Marta reúnen el 70,9 % del tráfico doméstico, es decir, cerca de siete de cada diez pasajeros que viajan dentro del país pasan por estas cinco terminales.

Para IATA, este comportamiento muestra que Colombia necesita anticiparse a las necesidades de infraestructura. La organización advierte que el crecimiento del sector requiere aeropuertos con capacidad suficiente para atender la demanda y evitar restricciones que puedan afectar la conectividad y el turismo.

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“Este crecimiento demuestra el potencial de la conectividad aérea para Colombia, pero también la necesidad de que la infraestructura acompañe la evolución de la demanda. Invitamos al Gobierno a trabajar de manera articulada con la industria en una agenda de largo plazo que permita ampliar la capacidad aeroportuaria y garantizar condiciones competitivas para que el sector pueda seguir creciendo sin trasladar los costos excesivos a los usuarios”, explica Paula Bernal, Country Manager de IATA

Entre los destinos nacionales, San Andrés registró el mayor aumento de pasajeros, con un crecimiento del 26,2 %. El número de viajeros pasó de 520.000 a 657.000 durante el primer semestre, mientras que la oferta de sillas aumentó 26,3 %.

Le siguió Montería, con un crecimiento del 17 % en pasajeros y un aumento del 22,1 % en la oferta de sillas. Barranquilla registró un incremento del 14 % en pasajeros, pero sus sillas disponibles crecieron 11,5 %. En este último caso, la demanda aumentó más rápido que la capacidad disponible.

IATA nos muestra que en el mercado internacional también hubo movimientos importantes. Argentina fue el destino que más creció desde Colombia, con un aumento del 29,3 %, al pasar de 183.000 a 237.000 pasajeros durante el primer semestre.

Brasil ocupó el segundo lugar, con un crecimiento del 19,1 %. Además, el tráfico entre Colombia y Brasil se encuentra 233,1 % por encima del nivel registrado durante el primer semestre de 2019, antes de la pandemia.

A pesar del crecimiento de estos mercados, Estados Unidos continúa siendo el principal destino internacional desde Colombia, con 1.610.997 pasajeros.

La asociación avisa que Colombia está transportando más pasajeros, tanto dentro como fuera del país, y el siguiente desafío será garantizar que sus aeropuertos tengan la capacidad necesaria para sostener ese crecimiento sin afectar la conectividad, el turismo ni los costos para los viajeros.