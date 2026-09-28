¿Vale la pena estudiar una carrera? Un estudio revela qué pasa con los ingresos salariales

El informe muestra que Colombia cuenta con personas que realizan alguna actividad laboral con mayor nivel educativo. Un trabajador colombiano con título de pregrado universitario gana, en promedio, cuatro veces más que una persona sin ningún logro educativo, según un informe del Centro Javeriano de Competitividad (CJC) y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. El estudio analizó la evolución de los ingresos laborales y el nivel educativo entre 2010 y 2025.

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¿Cómo ha cambiado el nivel educativo de los trabajadores?

Los investigadores analizaron información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies). La comparación permitió observar cómo han cambiado tanto la formación académica de los trabajadores como sus ingresos durante los últimos 15 años.

El informe muestra que Colombia cuenta con personas que realizan alguna actividad laboral con mayor nivel educativo.

Entre 2010 y 2025, la proporción de trabajadores con educación superior pasó del 17 % al 30 %, mientras disminuyó la participación de quienes tenían educación básica primaria o menos.

“Colombia tiene una población ocupada más educada”, explicó Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, quien destacó el aumento de los niveles de formación entre los trabajadores del país.

¿Tener un pregrado garantiza ganar más que antes?

No necesariamente. Aunque los trabajadores con pregrado tienen ingresos superiores a quienes no cuentan con educación formal, el estudio encontró que su remuneración promedio cayó de $3,8 millones en 2010 a $3,5 millones en 2025.

La situación también se refleja entre los trabajadores más jóvenes. En el grupo de personas entre 25 y 29 años, cercano a quienes acaban de terminar la universidad, el ingreso mensual promedio pasó de $3,3 millones a $3 millones durante el periodo analizado.

Gloria Lucía Bernal, directora del LEE de la Javeriana, explicó que este monto puede cambiar dependiendo de factores como la carrera, la universidad, el género y el área de desempeño.

¿Qué pasa con quienes tienen estudios de posgrado?

Según la investigación de CJC y LEE los trabajadores cuyo máximo nivel educativo es un posgrado registraron una remuneración mensual promedio de $6,9 millones, pero esta cifra se mantuvo estancada durante los últimos 15 años.

Aun así, representa un ingreso 7,8 veces superior al de quienes no tuvieron ningún tipo de educación formal.

Desde 2021, los ingresos aumentaron para quienes reportaron maestría, doctorado y formación técnica o tecnológica, mientras disminuyeron, en promedio, para quienes alcanzaron un pregrado universitario o una especialización.

¿Por qué se están estancando los ingresos de los universitarios?

Los investigadores plantean que este comportamiento podría estar relacionado con diferencias en la calidad de algunos programas educativos, las capacidades de quienes ingresan a la educación superior y las condiciones de los primeros empleos.

¿Estudiar se traduce en mejores ingresos?

Los datos muestran que existe una relación entre el nivel educativo y la remuneración. Durante los últimos 15 años, una persona con pregrado recibió, en promedio, un ingreso cuatro veces superior al de alguien sin ningún logro educativo.

Además, la remuneración promedio de la población ocupada aumentó 1,6 % anual en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. El informe señala que este comportamiento se explica en buena parte por el mayor nivel educativo de los trabajadores.

Sin embargo, los investigadores advierten que la educación no es el único factor que determina cuánto gana una persona. También influyen la experiencia, la ocupación, el sector económico, la región y las condiciones del empleo.