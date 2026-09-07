Dólar TRM HOY 7 septiembre 2026 en Colombia: la divisa internacional por encima de los $3.100 COP

El dólar estadounidense es la principal moneda del mercado internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por ello, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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TRM dólar hoy

El dólar inicia la semana del 7 de septiembre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.126,08 pesos colombianos, según informa el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 4 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el dólar estadounidense.

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Valor del dólar hoy en Colombia

En Colombia las casas de cambio fijan los valores de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de este lunes 7 de septiembre , se encuentran las cotizaciones de la siguiente manera:

Bogotá D.C.:

Compran a $3,180; no se registran valores para las operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3,290; no se registran valores para las operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200; no se registran valores para las operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3,750 - Venta a $3,980.

Cúcuta:

Compran a $3,180; no se registran valores para las operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3,730 - Venta a $3,800.

Debido a la fuerte variación del dólar frente al peso colombiano registrada desde hace varios días, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. Sin embargo, esto no significa que no se estén llevando a cabo operaciones cambiarias en la ciudad.

Por tal motivo, es importante tener en cuenta que muchas casas de cambio locales actualizan sus precios de venta y compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

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Precio euro hoy

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.653 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una baja de $-6,40 pesos colombianos, lo que representa una variación de -0.17%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.270,80 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró una baja de $2,14 pesos colombianos, equivalente al -0,09%, manteniendo la variación en el mercado de cambio.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este 7 de septiembre , el barril de Brent abrió con una cotización de 97,29 dólares, lo que representa un incremento del 1.11% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 97,94 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 95,99 dólares.

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