Aplicación RUI: ¿Qué pasará con el cuarto ciclo de Renta Ciudadana? DPS anunció cambios y riesgos
Prosperidad Social afirmó que no es necesario que los beneficiarios de Renta Ciudadana realicen algún trámite adicional como una nueva inscripción ni acudir a intermediarios.
El Departamento Administrativo de Prosperidad Social anunció cambios en relación al cuarto ciclo de pago de Renta Ciudadana debido a que, según menciona, la anterior administración no realizó trámites necesarios dde cara al RUI.
“La actual administración tiene conocimiento de que la administración anterior fue advertida de que, si antes del 10 de agosto no se adelantaban los trámites necesarios para implementar la transición al RUI, el cronograma de pagos se retrasaría”, señalan.
¿Qué es el RUI?
El Registro Universal de Ingresos (RUI) es el único y principal instrumento de focalización de los subsidios, programas, políticas y servicios de la oferta social en todo el país, según explicó el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
A través de este, se podrá determinar quiénes cumplen con los requisitos para acceder y permanecer en los programas de transferencias monetarias del DPS.
Sin embargo, esto, según la entidad, este cambio traería riesgos debido a que los nuevos criterios de focalización y condiciones de permanencia podrían llevar a que casi uno de cada dos hogares que actualmente reciben el subsidio ya no serían beneficiarios.
“Renta Ciudadana llega aproximadamente a 700.000 hogares, con transferencias monetarias de 500.000 pesos cada dos meses. Para muchas familias, estos recursos representan un apoyo fundamental para cubrir alimentación y otras necesidades básicas”, explicó Prosperidad Social advirtiendo que cualquier modificación se debe revisar con rigor técnico, responsabilidad y transparencia.
Cambios en el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana
Prosperidad Social destaca que no pueden dar garantía de que todos los hogares que actualmente reciben el pago sigan vinculados al programa, por ende, destacan que las condiciones de acceso y permanencia deben cumplirse y serán revisadas.
“No se trata simplemente de aplazar un giro. Se trata de decirles la verdad a las familias, no generar falsas expectativas y actuar responsablemente frente a una situación que afecta directamente sus ingresos”, señalaron detallando que aún no existe una fecha exacta de pago.
No obstante, subrayan que no es necesario que las familias realicen algún trámite adicional como una nueva inscripción ni acudir a intermediarios.
“Prosperidad Social informará oportunamente cualquier novedad relacionada con los pagos a través de sus canales oficiales”, concluyen.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...