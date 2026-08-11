33 municipios del Cauca resultaron afectados por el terremoto que sacudió al país

En El Tambo, cuando se restablecieron las comunicaciones, empezaron a llegar los primeros reportes. Crédito: Suministrada.

Cauca

Ya son 33 los municipios del Cauca con afectaciones tras el terremoto de este lunes, con epicentro en el Chocó. El reporte preliminar fue publicado por las autoridades departamentales.

El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo, Wisner Cortés explicó que continúan con la recopilación de información en cada municipio para “establecer el alcance de los daños” y definir “las acciones que se requieran”.

Popayán, Santander de Quilichao, El Tambo, Caldono, Morales, Toribío, Puracé y Silvia se encientran entre las zonas con mayores afectaciones.

Fachadas y cúpulas de las iglesias de Morales, El Tambo y Caldono no resistieron el movimiento. En Popayán también se reportan averías en algunos templos.

En El Tambo, cuando se restablecieron las comunicaciones, empezaron a llegar los primeros reportes. El alcalde de esta localidad, David Montenegro dijo que varias viviendas de diferentes sectores resultaron seriamente afectadas.

Por ahora, se consolida el balance general de afectaciones en el territorio caucano para que los organismos de gestión del riesgo puedan gestionar con el Gobierno Nacional las ayudas humanitarias que necesita la población.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma, ante este tipo de fenómenos, no entrar en pánico y seguir las recomendaciones oficiales.