EE.UU. y China se reunirán en Nueva York para hablar de comercio e inteligencia artificial

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá con el viceprimer ministro chino, He Lifeng. / Foto: Reuters

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá este domingo en Nueva York con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para abordar asuntos comerciales, seguridad relacionada con inteligencia artificial y otros temas económicos, días antes del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

La reunión está prevista para las 10:30 de la mañana, hora local, en la sede de JPMorgan Chase en Manhattan.

Reunión será antes del encuentro entre Trump y Xi Jinping

El diálogo entre Bessent y He se producirá pocos días antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reciba al mandatario chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca, en una visita programada para el jueves y viernes de la próxima semana.

Washington y Pekín mantienen diferencias en asuntos como comercio, acceso a tecnologías avanzadas y el desarrollo de inteligencia artificial, considerada estratégica por ambos países tanto en el ámbito económico como en el de seguridad.

Inteligencia artificial y comercio estarán sobre la mesa

Entre los asuntos previstos para la reunión del domingo estará la seguridad asociada al desarrollo de inteligencia artificial, un tema que ha adquirido mayor relevancia en las relaciones entre las dos potencias.

Estados Unidos y China también mantienen negociaciones sobre aranceles, restricciones tecnológicas y acceso a minerales críticos, asuntos que podrían continuar siendo discutidos durante la posterior reunión entre Trump y Xi.

JPMorgan solo facilitará el lugar de la reunión

Aunque el encuentro tendrá lugar en la sede de JPMorgan Chase, el banco no participará en las conversaciones.

La compañía aceptó prestar sus instalaciones como sede debido al aumento de las medidas de seguridad en Manhattan por el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana.

Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JPMorgan, figura además entre los empresarios estadounidenses invitados a la cena de Estado que la Casa Blanca ofrecerá durante la visita de Xi Jinping.