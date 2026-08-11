Familiares buscan a Cinthia Silieth Ortega Serrano, desaparecida en Pereira tras terremoto de 7,4
Familiares buscan a Cinthia Silieth Ortega Serrano, originaria de Maicao, La Guajira, y cuya última ubicación conocida fue cerca de la Clínica Risaralda en Pereira.
Familiares buscan a Cinthia Silieth Ortega Serrano, desaparecida en Risaralda tras terremoto de 7,4
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...