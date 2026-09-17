“Aquí antes éramos los últimos, ahora somos los primeros”: así viven los habitantes de San Francisco

Para los habitantes de San Francisco, la nueva vía no representa solamente una obra de infraestructura. Es el cambio de un lugar que durante años estuvo rodeado de monte, dificultades de acceso y problemas de movilidad, y que ahora comienza a tener una conexión directa con otros sectores de Cartagena.

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La vía, que conecta la Vía Perimetral con el sector de 7 de Agosto, tiene 894 metros lineales y una inversión de $6.500 millones. Pero las cifras quedan en segundo plano frente a lo que cuentan quienes han vivido durante décadas en este barrio.

“Desde los 22 años que he vivido aquí nunca pensé que iban a hacer una carretera como esta. Pensé que siempre iba a ser porque entra puro monte aquí”, contó Crismy Simarra, residente de San Francisco desde hace más de dos décadas.

Simarra asegura que la transformación también puede cambiar la percepción que existe sobre el sector. Según explica, antes muchas personas evitaban transitar por la zona por temor a la inseguridad, mientras que ahora espera que la circulación de vehículos y personas contribuya a que San Francisco sea visto de otra manera.

“Esto significa mucho para nosotros porque ya vamos a ver nuevas personas, se va a ver como si fuera algo turístico y las personas no van a sentir tanto temor porque van a venir a San Francisco”, señaló.

Para Jorge González, líder comunal, la nueva conexión también facilita actividades cotidianas que durante años estuvieron condicionadas por las dificultades de movilidad. “Hay mejor acceso ahora para los niños para ir al colegio, para la tercera edad para ir al centro de salud, para movilizarse, incluso, hasta el aeropuerto”, destacó.

La transformación también es vista como una oportunidad económica. Durante la construcción se generaron más de 50 empleos para habitantes de la zona, y algunos residentes ya imaginan nuevos negocios alrededor del corredor.