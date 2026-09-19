Fuerza Aérea recuperó los cuerpos de las cuatro doctoras que fallecieron en accidente aéreo en Chocó

La Fuerza Aérea recuperó en las últimas horas los cuerpos de las doctoras Constanza Álvarez, Sandy García, María Victoria Guzmán y Julissa Figueredo, quienes viajaban en la avioneta Cessna que se accidentó cuando cubría la ruta Condoto - Guaymaral el pasado 14 de septiembre.

Las doctoras hacían parte de una misión médica que se había trasladado hasta el departamento del Chocó para atender a por lo menos 600 afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En su retorno hacia Bogotá, la aeronave Cessna se estrelló en el Parque Nacional Tatamá entre los departamentos de Chocó y Risaralda y todos sus ocupantes murieron.

El presidente Abelardo De la Espriella informó el hallazgo de los cuerpos de las cuatro doctoras y expresó su solidaridad con las familias de las médicas, quienes “eran cuatro mujeres extraordinarias que entregaron su vida al servicio de los más necesitados”, señaló.

El jefe de Estado también indicó que las cuatro doctoras serán recordadas como “heroínas con vocación, generosidad e invaluable labor social”.

Por otra parte, el primer mandatario anunció que el cuerpo del piloto de la aeronave, Mehmet Cankaya, no pudo ser recuperado en las labores realizadas por el equipo de la Fuerza Aérea Colombiana, pero se estima que sus restos sean extraídos este domingo “sin falta”.