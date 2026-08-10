Intermitencia en suministro de gas tras terremoto en Colombia: así se está atendiendo la emergencia

Intermitencia en el suministro de gas tras terremoto en Colombia: estas son las ciudades afectadas

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), conversó con Caracol Radio sobre las afectaciones a la prestación de los servicios en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido este 10 de agosto.

Sánchez explicó que los trabajadores de sus empresas han salido a cada rincón del país para ayudar a atender esta emergencia y garantizar la prestación de los servicios.

Atención de la emergencia

El presidente de Andesco reveló que la empresa de energía eléctrica Dispac (Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P.), en el Chocó, sufrió graves afectaciones tras el fenómeno: “Allá tuvieron que suspender el servicio en Quibdó y en 16 municipios del Chocó. Igualmente hemos visto, con la información que me entrega XM, que el 18% de la demanda nacional de energía fue afectada”.

Además, informó que hubo intermitencia en el servicio de energía en toda la zona cafetera, el sur del país y Chocó. Sin embargo, aclaró, “rápidamente se ha venido recuperando el servicio en cada uno de esos lugares de Colombia”.

“Estamos viendo que, en el centro del país, también se ha hecho rápidamente un trabajo muy importante por parte de ISA, Enel y cada una de estas empresas a las que realmente les interesa que todos los colombianos podamos tener tranquilidad en el día de hoy”, indicó.

Intermitencia en el suministro de gas

El presidente de Andesco también se pronunció acerca de la preocupación que existe por la prestación del servicio de gas en los puntos donde colapsaron edificaciones tras el terremoto.

En particular, el suministro de gas en la ciudad de Cali resultó afectado.

“Nuestras empresas son muy técnicas en este proceso y, donde tuvimos alteraciones, se hizo rápidamente el corte (de gas) para evitar incendios y estallidos en un momento determinado. También se está haciendo el seguimiento técnicamente para ver las fugas que se puedan haber ocasionado y revisar todo el trazado de nuestras redes, que los tubos no se hayan desfasado”, indicó.

En ese sentido, el presidente de Andesco aclaró que sus empresas han logrado revertir el proceso en muchos hogares colombianos para garantizar los servicios de agua, alcantarillado, energía y gas de manera efectiva.

Estado de los embalses

Por otro lado, sobre el estado de los embalses en las zonas donde se presentó este terremoto, Sánchez informó que “no se ha tenido anuncio de alguna pérdida del recurso hídrico y más en este momento, que estamos empezando la parte fuerte del Fenómeno de El Niño”.

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