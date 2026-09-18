Tengo derecho a vivir donde quiera: Petro respondió a carta de vecinos que lo rechazan en Bogotá

Gustavo Petro respondió a carta de vecinos que se oponen a su llegada en exclusivo conjunto en Bogotá. Foto: Getty Images/ suministrada

Una nueva polémica para el expresidente Gustavo Petro. Tras su salida de la Casa de Nariño, el exmandatario enfrenta un nuevo problema para conseguir vivienda en la ciudad de Bogotá.

Algunos residentes del conjunto Sierra del Moral, ubicado al norte de la capital del país, expresaron su preocupación ante una posible llegada del expresidente por su inclusión en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, mejor conocida como OFAC.

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Por medio de una carta, los firmantes argumentaron que la postura es personal y no representa la opinión de la administración, los consejos y la totalidad de los residentes del exclusivo conjunto.

En la carta, algunos residentes indicaron: “Quienes suscribimos este comunicado, residente de Sierras del moral, expresamos a título personal nuestra preocupación ante la posibilidad de que el señor Gustavo Petro Urrego establezca su residencia en el conjunto. No contamos con documentación que confirme una negociación o un contrato de arrendamiento y no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado”.

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“Según la consulta realizada el 18 de septiembre de 2026 en el registro oficial de OFAC, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN”, agregaron en la misiva.

En el documento, algunos residentes solicitaron a propietarios e intermediarios buscar una asesoría especializada, además de evaluar, dentro de sus competencias, a la administración, ya que hace parte de sus atribuciones las eventuales medidas vinculadas con la convivencia, el uso de bienes comunes y la seguridad debido a la exposición pública del expresidente y las amenazas que ha recibido.

“Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, aseguraron en la carta.

Carta de algunos residentes del conjunto Sierras del Moral que se oponen a posible llegada de Gustavo Petro. Foto: suministrada. Ampliar Carta de algunos residentes del conjunto Sierras del Moral que se oponen a posible llegada de Gustavo Petro. Foto: suministrada. Cerrar

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Respuesta de Petro

Frente a esta situación, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta personal del X y declaró que como ciudadano colombiano tiene derecho a un lugar donde vivir, priorizando sus derechos fundamentales, a pesar de su inclusión en la OFAC.

“Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde él quiera”, respondió Gustavo Petro.

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