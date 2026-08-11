¿Sufrió daños por el terremoto? Aseguradoras explican el paso a paso para reclamar el seguro

Escombros en Pereira tras el terremoto de 7.4 que se registró en Colombia. Foto: Alexis Munera / Anadolu via Getty Images / Anadolu

El gremio de las aseguradoras (Fasecolda) lamentó las pérdidas humanas y las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto en diferentes regiones del país que ha dejado miles de afectados.

Ante ello, señaló las compañías de seguros activaron las acciones previstas para garantizar la atención de sus asegurados de manera oportuna frente a eventos catastróficos y apoyar la gestión de las autoridades competentes.

¿Cómo presentar una reclamación?

Fasecolda afirmó que las personas y empresas que cuenten con una póliza y hayan visto afectadas su integridad, su salud y bienes deben:

Priorizar su seguridad y seguir las recomendaciones de las autoridades y los organismos de emergencia.

de emergencia. Comunicarse directamente con su aseguradora mediante las líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones o puntos de atención dispuestos para ello.

mediante las líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones o puntos de atención dispuestos para ello. Informar lo ocurrido y seguir las indicaciones de la compañía para presentar la reclamación.

de la compañía para presentar la reclamación. Registrar los daños mediante fotografías o videos , siempre que hacerlo no represente ningún riesgo.

, siempre que hacerlo no represente ningún riesgo. Evitar realizar reparaciones definitivas o desechar elementos dañados antes de recibir las instrucciones de la aseguradora, salvo cuando sea indispensable para proteger la vida, evitar nuevos daños o cumplir una orden de las autoridades.

¿Cuántos bienes hay asegurados?

El gremio aseveró que en todo el país se encuentran más de 2 millones de inmuebles asegurados por terremoto.

Sobre los 105 municipios en siete departamentos más afectados, hay 442,514 bienes inmuebles asegurados, aunque no implica que todos estos hayan sufrido afectaciones por el sismo.

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